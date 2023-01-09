Платье-мем Анджелины Джоли: что известно о роскошном наряде от Versace, которое звезда надевала на "Оскар"

Анджелина Джоли хоть и сыграла во множестве фильмов и имеет много кинонаград, все же Голливуд покорила в первую очередь благодаря своему вкусу, стилю и красоте (ну еще скандалам, но сегодня мы говорим о моде). Звезда неоднократно появлялась на красных дорожках в невероятно красивых платьях, которые уже много лет попадают в подборки самых красивых образов всех времен.

Но все же есть один наряд актрисы, о котором говорили больше всего. Речь идет о черном бархатном платье от Versace. Оно не было первым ее платьем от этого бренда, Джоли уже доверяла Донателле свои выходы на красные дорожки, в частности премьер тех фильмов, которые сделали ее успешной актрисой, но все же ни один из ее образов не произвел такой фурор.

Это красивое платье актриса надела в 2012 году на церемонию вручения премии "Оскар", но тогда она ее не получала, а вручала в категории "Лучший оригинальный сценарий", также в тот вечер ее тогдашний партнер Бред Питт был номинирован на награду, но образ Анджелины затмил все его кинодостижения.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Платье было без бретелек, из тяжелого бархата. Верх платья был украшен складкой, а юбка драпировкой, которая переходила в не очень длинный шлейф. Но главной особенностью наряда стал высокий разрез, который полностью открывал ногу звезды. Образ актриса в тот вечер дополнила украшениями от Neil Lane, клатчем от Jaime Mascaro и ярким макияжем с акцентом на красных губах. Питт отдал предпочтение классическому черному костюму от бренда Tom Ford.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Но после появления пары на красной дорожке о Джоли говорили не только из-за красоты платья, а из-за ее странной позы в нем. Актриса так старалась эффектно позировать в наряде, что немного перестаралась. Вероятно причиной такого позирование стала широкая юбка, а актриса же хотела демонстрировать разрез.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Но это все было уже не важно, ведь в тот же вечер образ актрисы стал мемом, а ее правая нога зажила своей жизнью и у нее даже появился аккаунт в Twitter @AngiesRightLeg (на данный момент он уже удален).

Мем с ногой актрисы

Мем с ногой актрисы

Мем с ногой актрисы

Мем с ногой актрисы

Мем с ногой актрисы

Но это еще не все. Также наряд Джоли сравнивали со знаменитой картиной написанной американским художником Джоном Сарджентом в 1884 году под названием "Портрет мадам Икс". На портрете запечатлена парижская светская красавица Виржиния Готро в черном бархатном платье (кстати с ней сравнивали и наряд Джолии Робертс из "Красотки").

Картина "Портрет мадам Икс", 1884 год / Фото: Getty Images

И несмотря на шутки, классический выбор платья все же повлиял на модный мир. Во-первых, знаменитые красотки точно поняли, что выпячивать ногу из платья не стоит, а, во-вторых, популяризировало высокие разрезы, вернуло в моду классические простые черные наряды и бархат.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

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