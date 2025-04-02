Платье Мэрилин Монро продали за 78 тысяч долларов: что это за уникальный наряд и как он выглядит

Мэрилин Монро / © Getty Images

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В 1960 году актриса Мэрилин Монро снялась в своем предпоследнем фильме «Неприкаянные», который припал на один из самых сложных периодов в ее жизни. Во время работы над картиной ее брак с писателем Артуром Миллером распался, однако они продолжали работать, поскольку он был сценаристом фильма.

Работа проходила в напряженной обстановке, поскольку Миллер постоянно переписывал сценарий, а Монро пребывала в состоянии сильной депрессии из-за чего злопотребляла алкоголем и лекарствами. Также после окончания съемок Монро и Миллер вынуждены были вместе посещать мероприятия посвященные картине. Во время одной из пресс-конференций актриса появилась на публике в коктейльном платье с принтом. Спустя почти 65 лет с того дня этот наряд опять появился на публике — платье продали с аукциона Julien’s Auctions 27 марта 2025 года за 78 тысяч долларов.

Платье Монро было создано из окрашенного шелкового джерси от Jean Louis. Оно имеет облегающий лиф с вручную собранными и пришитыми складками. Абстрактный принт содержит пурпурный цвет и оттенки зеленого и коричневого. Лиф и юбка подшиты шифоновым крепом. Платье было скроено и сшито специально для Мэрилин.

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© Getty Images

Жан Луи Берто, автор наряда, был художником по костюмам, удостоенным премии «Оскар». Он был первым художником по костюмам, получившим экранные титры «Платья от…», но прославился он на весь мир благодаря «голому» платью для Мэрилин, которое она надела 19 мая 1962 года. Оно стало одним из самых известных платьев в поп-культуре, проданным в 2016 году за 4,8 миллиона долларов.

Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Associated Press Мэрилин Монро / © Associated Press Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио / © Getty Images Мэрилин Монро и Ив Монтан / © Getty Images Мэрилин Монро и Артур Миллер / © Getty Images Мэрилин Монро b Джо Ди Маджио / © Getty Images Мэрилин Монро и Джим Догерти / © Getty Images Мэрилин Монро / © Getty Images