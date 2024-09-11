"Платье мести": кто из знаменитых женщин ставил бывших на место нарядами

Эти наряды очень активно обсуждались в мире.
Многим кажется, что мода - это только одежда, которая ничего не значит, однако история знает очень много случаев, когда известные женщины ставили бывших на место своими нарядами. Буквально через некоторое время после разводов и расставаний они появлялись на публике в роскошных нарядах, которые становились сенсацией и неким посланием в духе "смотри, что ты потерял".
Ниже предлагаем посмотреть на наряды, которые уже вошли в историю, как "платья мести".
Принцесса Диана
Конечно, это самое известное "платье мести" в истории. 29 июля 1994 года принцесса Диана появилась в нем на ужине Vanity Fair. Авторство платья принадлежит греческому дизайнеру Кристине Стамболиан. Платье было выполнено из тяжелого черного бархата, имело открытые покатистые плечи и декольте-сердце. Подол был ассиметричным, а от талии тянулся легкий шифоновый хвост, ниспадающий на ее изящные бедра.
В прессе наряд назвали платьем мести, поскольку она надела его в тот же день, когда вышло скандальное интервью ее мужа Чарльза, в котором он заявил о своих отношениях с Камиллой Паркер-Боулз.
Натали Портман
Голливудская актриса решила взять пример с британской аристократки, когда ее браку пришел конец. После того, как стало известно об измене ее мужа Бенджамина Мильпье, актриса появилась на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире!". На ней было черное мини-платье с имитацией нижнего белья под низом. Выгляде наряд очень дерзко.
Дженнифер Лопес
После известий о разводе с Беном Аффлеком Дженнифер появилась на кинофестивале в Торонто в серебряном сексуальном платье с вырезами по бокам. Платье от Tamara Ralph было роскошное и смелое, а также демонстрировало публике, что Лопес избавилась от татуировки, которую набила в честь Бена.
Мэрайя Кэри
В 1997 году певица и "королева Рождества" появилась на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в сексуальном черном топе и соответствующей юбке с разрезом.
Тогда она только что объявила о своем расставании с мужем Томми Моттолой. В своих мемуарах 2020 года Мэрайя написала, что Моттола осуществлял "парализующий контроль" над ней во время их отношений, и что их брак "почти задушил меня до смерти", прежде чем она ушла.
Эмили Ратажковски
Известная модель бросила мужа Себастьяна Бир-Маккларда сразу же после того, как узнала о его измене. Спустя месяц после подачи заявления на развод Эмили посетила вечеринку в честь 50-летия журнала W в прозрачном сверкающем сетчатом платье от Tory Burch.
Читайте также:
- Это было эксклюзивное платье: Селин Дион рассказала о наряде, в котором получила "Оскар"
- Кэтрин Зета-Джонс в платьях-комбинациях: три роскошных вечерних наряда звезды
- Платье, которое изменило Интернет: история "голого" наряда от Versace Дженнифер Лопес