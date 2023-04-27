Платье модницы в стиле "ревущие двадцатые": что известно о необычном свадебном образе матери Елизаветы II

В этом платье она совсем не была похожа на традиционную королевскую невесту, но образ на все сто процентов соответствовал бурной моде того времени.

Обычно наряды королевских невест - пышные, эффектные и обязательно дополненные драгоценной тиарой, но 23-летняя леди Елизаветы Боуз-Лайон решила выбрать более современный для того времени образ в стиле флэппер, олицетворявший "ревущие двадцатые". Рассматривая ее образ, можно однозначно отметить, что молодая британская аристократка следила за модными тенденциями.

Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт / Фото: Getty Images

Платье, в котором Елизавета стала супругой принца Альберта, было свободным, удобным и идеально соответствовало моде 1920-х годов, главной характерной чертой которой было платье-чехол - прямое, неприталенное, с заниженной талией, без акцента на грудь.

Свадебное платье на первый взгляд кажется очень простым, но это не совсем так. В то время вечерние наряды и наряды для важных мероприятий преимущественно изготавливались из легких и тонких тканей, таких как шелк, тюль, шифон, и обязательно украшались вышивкой, в которой использовались пайетки, бисер, стеклярус и кружево. Отставать от моды невеста явно не хотела, ее свадебное платье было выполнено из шифонового муара - это ткань, на которой есть необычный отлив, напоминающим слои дерева или волны. Также ткань платья была не белой, а цвета слоновой кости, такой оттенок выбрали специально, чтобы она сочеталась с кусками фламандского кружева, подаренного ей королевой Марией, и с кусками серебряной ламе с аппликацией, которые в результате пришили в виде горизонтальных и вертикальных полос.

Свадебное платье Елизаветы Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Также в платье была вшита полоска старинного брюссельского кружева, которое якобы принадлежало семье Елизаветы на протяжении нескольких поколений. Спереди платье было расшито бисером, жемчугом и серебряной нитью, имело квадратное декольте и короткие рукава.

Свадебное платье Елизаветы Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Автором этого платья являлась Элизабет Хэндли-Сеймур - лондонский модельер и придворная портниха. Позже она создала и коронационное платье Елизаветы в 1937 году.

Свадебное платье Елизаветы Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

При создании дизайна наряда Хэндли-Сеймур вдохновлялась нарядами французского модельера Жанны-Мари Ланвин, которые нравились невесте, и средневековыми итальянскими платьями. Также она отталкивалась от пожелания заказчицы, которая хотела что-то "легкое и мягкое".

Раскрашенная вручную иллюстрация из французского модного журнала Art-Gout-Beaute, на которой показаны два вечерних платья от дизайнеров Jeanne Lanvin и Beer, оба длинные, с заниженной талией, одно из черного атласного крепа с корсажем из роз на поясе, другое из крепа золотого цвета с отделкой блестками и двухслойной юбкой, Париж, 1923 год. / Фото: Getty Images

Елизавета дополнила свое платье очень длинной фатой с кружевом. Носила она ее без тиары и немного приспустив на лоб. Такое решение тоже было продиктовано модой того времени, ведь многие девушки обожали бандо на лбу, украшали их цветами, перьями, а также обожали шляпы-клош. Такие головные украшения хорошо сочетались с модными в то время короткими стрижками "долли-систер" с волной и украшениями в стиле ар-деко.

Именно поэтому Елизавета закрепила фату при помощи венка, а также прикрепила к нему белые розы, символизирующие дом Йорков, вероятно, потому, что на тот момент ее жених носил титул герцога Йоркского, а сама она после свадьбы получила титул Ее Королевского Высочества герцогини Йоркской. Тиару она не надела, так как в то время они вышли из моды (по этой причине на свадьбу ни одно такое украшение ей не подарили). Елизавета отдала предпочтение ожерелью из двух нитей жемчуга - они тоже были очень модными (флэпперы в основном носили жемчуг, это украшение на длинной нити было частью образа).

Винтажная иллюстрация 1920-х годов, на которой три модели позируют в модной одежде того времени в стиле флэппер / Фото: Getty Images

Интересно, что, в отличие от многих других свадебных нарядов королевских невест, которые хранились в секрете практически как государственная тайна, платье Елизаветы не охранялось. Представителей прессы специально пригласили посмотреть на ее платье и другие наряды, разработанные для церемонии, за три дня до праздника, а эскиз был напечатан в газетах утром в день свадьбы.

Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт / Фото: Getty Images

Это простое и прямое платье Елизаветы Боуз-Лайон очень необычное и заставляет задуматься, выбрала бы она более помпезное и эффектное одеяние, если бы знала, что в будущем станет королевой Великобритании, учитывая то, что в дальнейшем ее стиль изменился и она любила выглядеть на публике эффектно и дорого: носила меха, бриллианты и роскошные тиары.

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