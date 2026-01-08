Платье, о котором мечтали все выпускницы: история наряда Элизабет Тейлор из фильма "Место под солнцем"

Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт в фильме «Место под солнцем» / © Getty Images

В 1951 году 17-летняя актриса Элизабет Тейлор дебютировала во взрослом кино, ведь картина «Место под солнцем», в которой она получила роль, должна была проложить ей путь к серьезным киноработам. Девушка хоть и была уже опытной актрисой, но переживала чтобы все прошло удачно, поэтому добросовестно готовилась, а также активно сотрудничала с художницей по костюмам Эдит Хэд.

Дизайнер хотела создать для героини нежный и изысканный образ в стиле коллекции Кристиана Диора New Look. Хотя представил эту коллекцию дизайнер двумя годами ранее, однако Хэд все равно считала, что стиль остается актуальным, поэтому тоже использовала его модный прием — тонкую талию и пышную юбку.

Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт в фильме «Место под солнцем» / © Getty Images

«Она была очаровательной дебютанткой, которая должна была посетить свою вечеринку по случаю выхода в свет», — рассуждала Хэд о персонаже Тейлор в фильме, говорится в книге Edith Head’s Hollywood: 25th Anniversary Edition. «Платье должно было быть белым и важным. В новом образе Dior использовались очень тонкие талии и пышные юбки; я знала это, когда работала над костюмами. Я также знала, что единственный момент, когда что-то сразу выходит из моды, это когда публика это не покупает».

Примерки с Тейлор были для Эдит оживленными и приятными. Элизабет часто приходила с матерью, репетитором из Metro-Goldwyn-Mayer и множеством домашних любимцев. Эдит считала ее очень воспитанной и полностью настроенной на предложенные дизайны. Несомненно, помогало и то, что Элизабет обладала прекрасной фигурой «песочные часы» и постоянно пыталась уговорить Эдит сделать талию платьев как можно тоньше. Эдит опять же называла ее «одним из самых красивых людей, которых я когда-либо видела» в книге Edith Head: The Fifty-Year Career of Hollywood’s Greatest Costume Designer.

Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт в фильме «Место под солнцем» / © Getty Images

В платье было использовано шесть слоев белой сетки пришитых поверх тафты, украшенные бархатными фиалками, и лиф, полностью покрытый белыми бархатными фиалками с зелеными серединками.

«Для дебютного платья я использовала цветы, маленькие фиалки, чтобы подчеркнуть лиф, и усыпала ими юбку», — объяснила она. «Платье стало особенно драматичным, потому что я сделала юбку чрезвычайно пышной, с метрами и метрами тюля поверх пастельной нижней юбки, и цветы сделали бюст еще пышнее. Сочетание пышной груди и широкой юбки подчеркивало талию, делая ее визуально еще меньше, чем она была на самом деле».

Когда работа над платьем завершилась, Тейлор была в восторге от него, как и зрительницы всех возрастов, которые увидели наряд на экране кинотеатров. Платье стало мечтой выпускниц того года и до сих пор считается одним из самых иконичных платьев Золотого века Голливуда.

«То платье имело невероятный успех; оно отлично смотрелось в кадре, — вспоминала Хэд, — А Элизабет просто сияла. Некоторые производители одежды скопировали его — в своем профессиональном языке они говорят knocked it off — и платье запустили в массовое производство, так что оно появилось в каждом универмаге страны (США — ред.)».

Платье Элазабет Тейлор во время предварительного просмотра аукциона Julien’s Auctions 2012 года. Ткань наряда пожелтела от старости. / © Getty Images

И Эдит вовсе не преувеличивала, ведь корсетный лиф без бретелек, подчеркнутая талия, тюлевая юбка и цветы в ее дизайне образовали самое популярное вечернее платье 1951 года — и оно оставалось таковым на протяжении значительной части 1952 года. Его часто выбирали молодые девушки-выпускницы, а также невесты. Считается, что дизайн этого платья в целом повлиял на всю последующую моду десятилетия — оно отвечало требованиям времени, но в то же время было вневременным.

В 1952 году Эдит Хэд получила «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов» за свою работу над фильмом «Место под солнцем».

Дизайнер и костюмер Эдит Хэд / © Associated Press

Сегодня же силуэт с тюлевой юбкой, который носила Тейлор, до сих пор популярен и является эталоном так называемого «платья принцессы». Для актрисы дизайнер создала два одинаковых платья с цветами, это было сделано специально, чтобы предотвратить форсмажоры. Оба изделия были проданы на аукционах: Bonhams в 2005-м и Julien’s Auctions в 2012-м, где оно ушло с молотка за 28 125 долларов.