Платье-океан с 200-метровым шлейфом: вспоминаем впечатляющий наряд Бьорк на Олимпийских играх

Это выступление и наряд стали самыми необычными в истории Олимпиады.

Сейчас в Токио проходят летние Олимпийские игры 2020. Впервые это грандиозное спортивное мероприятие состоялось в нечетный год и почти без зрителей на стадионе. Традиционно Олимпиада открывается грандиозным шоу, поэтому мы решили вспомнить одно из самых эффектных и необычных выступлений - перформанс певицы Бьорк в 2004 году, а также рассказать о ее наряде.

Когда исландской певице предложили выступить в Афинах, в ее дискографии уже было не мало хитов, а в общей творческой карьере съемки в нескольких успешных фильмах и множество наград. Также Бьорк прославилась своими эпатажными появлениями на публике (ведь чего только стоило легендарное платье-лебедь на "Оскаре"), а также прическами и яркими выступлениями.

В 2004 году певица получила от Международного олимпийского комитета предложение выступить на церемонии открытия и, соответственно, записать для нее песню. Песня должна была быть впечатляющей и объединяющей. Так родилась композиция Oceania, которую она написала совместно с исландским поэтом Сигурьоном Биргиром Сигурссоном, в последствии композиция вошла в шестой студийный альбом Бьорк Medúlla.

"Для меня невероятно большая честь, что меня попросили написать песню и спеть ее на Олимпийских играх. Она написана с точки зрения океана, который окружает всю землю и наблюдает за людьми, чтобы увидеть, как они поживают после миллионов лет эволюции. Он не видит границ, различных рас или религий, которые всегда были в основе этих Игр", - сказала певица о своей работе.

К номеру она также подготовилась серьезно. На стадионе в Афинах она появилась в огромном голубом платье с множеством оборок, созданном известным греческим дизайнером Софией Кокосалаки, которая, к сожалению, скончалась в 2019 году от рака. Платье полностью соответствовало песне Бьорк и символизировало сам океан, пену и волны, что выражалось сложными драпировками, легкой тканью и архитектурным кроем.

Бьорк / Getty Images

Но самой необычной частью платья и номера стал шлейф наряда, который был около 210 метров в длину. На протяжении всей песни шлейф медленно тянулся над центром стадиона, где его поддерживало две тысячи спортсменов, а в конце на ткань спроецировали карту мира. Завершили образ певицы сложная прическа с множеством завитков и плетений, а также яркий макияж с тенями-блестками.

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