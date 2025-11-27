Платье-подарок для близкой подруги: история нежного наряда Одри Хепберн из фильма "Любовь после полудня"

Гэри Купер и Одри Хепберн / © Getty Images

Актриса Одри Хепберн была близкой подругой и клиенткой французского модельера Юбера де Живанши, поэтому он на протяжении многих лет создавал для голливудской звезды наряды. Одри носила платья Givenchy на важные мероприятия, светские церемонии, но также регулярно появлялась в его творениях в фильмах. Одно из таких платьев она носила в фильме 1957 года «Любовь после полудня», где сыграла главную роль. Это было нежное и романтичнон платье-бюстье с облегающим лифом, изящно расшитым пайетками в верхней части, имел пышную юбку длины миди, а на талии его украшал милый небесно-голубой бант. Ткань из которой сшито платье — романтический пуэн-деспри — тонкий тюль в мелкий горошек.

Платье Одри Хепберн / © Getty Images

Но особенно это платье не только своим миловидным дизайном, а и тем, что оно представляло собой. Актриса выросла в условиях Второй мировой войны и познала страх, голод и бедность, поэтому многие вещи из фильмов она хранила, перешивала или дарила подругам. А заказывая платья у Юбера де Живанши, она всегда просила его сделать швы с запасом, чтобы она могла подарить платья кому-то, а те затем могли бы перешить их под себя. Именно это плать из фильма «Любовь после полудня» Одри подарила своей подруге детства Тане Стар-Бусманн в 1958 году. Таня только что родила дочь, поэтому актриса решила подарить ей платье. Одри упаковала его в большую картонную коробку с запиской: «Это платье — напоминание о том, каково это — иметь талию!».

Гэри Купер и Одри Хепберн / © Getty Images

В 1961 году платье опять обрело новую владелицу — Таня отдала наряд своей тогдашней няне, которая переделала его. Изменения коснулись талии и подола наряда. В 2009 году именно у няни аукционный дом Kerry Taylor приобрел это платье о оно поддалось кропотливой и тщательной реставрации в ходе которой вернуло себе первоначальный размер и вид.

Платье Одри Хепберн до реставрации / © Associated Press

«Я наблюдала за реставрацией», — восторженно рассказывает Тейлор журналу Vogue. «Я удалила ужасную заднюю вставку и рваные участки тюля с верхней юбки, используя нижнюю в довольно хорошем состоянии в качестве верхней юбки и подложив под нее почти такой же современный тюль, чтобы создать правильный эффект двухслойной крапинки».

Платье Одри Хепберн до реставрации / © Associated Press

На аукционе 7 декабря 2021 года платье было продано за 71 873 долларов.