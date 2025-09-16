Платье «Последнее прощание»: история наряда от Жака Азагури, которое принцесса Диана так и не надела

Принцесса Диана / © Getty Images

Дизайнер Жак Азагури познакомился с принцессой Дианой по ее инициативе — она увидела его платья на показе и затем дизайнер получил звонок из дворца.

«Она увидела мое платье на показе в Лондоне, а потом мы получили звонок из дворца с просьбой принять ее через три недели. И платье, которое она выбрала, оказалось тем самым голубым со звёздами, что недавно продали на аукционе за 1,4 миллиона фунтов. Тогда я впервые оказался в её покоях в Кенсингтонском дворце. Так началась наша дружба», — рассказал он.

Азагури сотрудничал с принцессой Уэльской около десяти лет и создал для нее много гламурных вечерних нарядов, некоторые из которых были с вышивкой бисером. Именно он сшил то самое платье, которое Диана надевала на свой последний 36-й день рождения, а также он является автором платья, которое леди Ди так никогда не одела.

Речь идет о платье, которое назвали — «Последнее прощание». Диана его заказала в 1997 году незадолго до своей трагической смерти.

Эскиз платья «Последнее прощание» опубликованый The Princess Diana Museum

«Это было за два дня до ее поездки. Мы делали для нее длинное платье в стиле Голливуда — с глубоким декольте, высоким разрезом и шлейфом. Оно было расшито черными стеклярусными бусинами и выглядело потрясающе. Она тогда была в приподнятом настроении, счастливая… Поэтому новость о ее гибели стала для меня шоком. Я не мог поверить. Лишь на похоронах, когда вынесли гроб, я не выдержал и заплакал. Это было очень тяжело», — вспоминал Азагури.

Платье «Последнее прощание» опубликованый The Princess Diana Museum

Это было последнее платье, сшитое дизайнером для принцессы Дианы. Его примерили непосредственно перед вылетом в Париж, и по возвращении она должна была вернуться на еще одну примерку, чтобы отрегулировать бретельки, прежде чем носить его. Бретельки остались проколотыми, как и во время последней примерки Дианы, что является трогательным напоминанием о трагической внезапности ее кончины.

Платье «Последнее прощание» опубликованый The Princess Diana Museum

«Мы собирались сделать это платье по-настоящему голливудским», — говорит Азагури. «И, кажется, я начал работать над ним, наверное, недели за три до ее смерти». Третья и последняя примерка платья состоялась меньше чем за неделю до её смерти. «Оно сидело на ней просто потрясающе», — говорит он Vogue. «У него был очень-очень глубокий вырез спереди — более смелый. Это должно было стать платьем, которое затмит все остальные платья. И она выглядела просто потрясающе». Платье должно было олицетворять гламур — быть «по-настоящему голливудским платьем для красной дорожки», — говорит он. «И действительно, когда она его надевала, вы видели ее в нем — именно таким оно и было».

Дизайнер создал для принцессы около 20 платьев, но это — прощальное — держал в секрете даже после ее смерти. Он не любил о нем рассказывать и не показывал на выставках, потому что для него это было очень болезненным. Дизайнер просто хранил наряд.

Платье «Последнее прощание» теперь входит в коллекцию в виртуальном Музее принцессы Дианы, основанном Рене Плант в 2014 году. Там хранится более 100 предметов одежды принцессы и других памятных вещей, таких как письма, аксессуары и предметы из ее детства. Дизайнер сам продал наряд в музей за неразглашенную сумму.