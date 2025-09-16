ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
255
Время на прочтение
3 мин

Платье «Последнее прощание»: история наряда от Жака Азагури, которое принцесса Диана так и не надела

Он создал для принцессы роскошное вечернее платье, которое хранил после ее смерти в тайне.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Диана

Принцесса Диана / © Getty Images

Дизайнер Жак Азагури познакомился с принцессой Дианой по ее инициативе — она увидела его платья на показе и затем дизайнер получил звонок из дворца.

«Она увидела мое платье на показе в Лондоне, а потом мы получили звонок из дворца с просьбой принять ее через три недели. И платье, которое она выбрала, оказалось тем самым голубым со звёздами, что недавно продали на аукционе за 1,4 миллиона фунтов. Тогда я впервые оказался в её покоях в Кенсингтонском дворце. Так началась наша дружба», — рассказал он.

Азагури сотрудничал с принцессой Уэльской около десяти лет и создал для нее много гламурных вечерних нарядов, некоторые из которых были с вышивкой бисером. Именно он сшил то самое платье, которое Диана надевала на свой последний 36-й день рождения, а также он является автором платья, которое леди Ди так никогда не одела.

Речь идет о платье, которое назвали — «Последнее прощание». Диана его заказала в 1997 году незадолго до своей трагической смерти.

Эскиз платья «Последнее прощание» опубликованый The Princess Diana Museum

Эскиз платья «Последнее прощание» опубликованый The Princess Diana Museum

«Это было за два дня до ее поездки. Мы делали для нее длинное платье в стиле Голливуда — с глубоким декольте, высоким разрезом и шлейфом. Оно было расшито черными стеклярусными бусинами и выглядело потрясающе. Она тогда была в приподнятом настроении, счастливая… Поэтому новость о ее гибели стала для меня шоком. Я не мог поверить. Лишь на похоронах, когда вынесли гроб, я не выдержал и заплакал. Это было очень тяжело», — вспоминал Азагури.

Платье «Последнее прощание» опубликованый The Princess Diana Museum

Платье «Последнее прощание» опубликованый The Princess Diana Museum

Это было последнее платье, сшитое дизайнером для принцессы Дианы. Его примерили непосредственно перед вылетом в Париж, и по возвращении она должна была вернуться на еще одну примерку, чтобы отрегулировать бретельки, прежде чем носить его. Бретельки остались проколотыми, как и во время последней примерки Дианы, что является трогательным напоминанием о трагической внезапности ее кончины.

Платье «Последнее прощание» опубликованый The Princess Diana Museum

Платье «Последнее прощание» опубликованый The Princess Diana Museum

«Мы собирались сделать это платье по-настоящему голливудским», — говорит Азагури. «И, кажется, я начал работать над ним, наверное, недели за три до ее смерти». Третья и последняя примерка платья состоялась меньше чем за неделю до её смерти. «Оно сидело на ней просто потрясающе», — говорит он Vogue. «У него был очень-очень глубокий вырез спереди — более смелый. Это должно было стать платьем, которое затмит все остальные платья. И она выглядела просто потрясающе». Платье должно было олицетворять гламур — быть «по-настоящему голливудским платьем для красной дорожки», — говорит он. «И действительно, когда она его надевала, вы видели ее в нем — именно таким оно и было».

Дизайнер создал для принцессы около 20 платьев, но это — прощальное — держал в секрете даже после ее смерти. Он не любил о нем рассказывать и не показывал на выставках, потому что для него это было очень болезненным. Дизайнер просто хранил наряд.

Платье «Последнее прощание» теперь входит в коллекцию в виртуальном Музее принцессы Дианы, основанном Рене Плант в 2014 году. Там хранится более 100 предметов одежды принцессы и других памятных вещей, таких как письма, аксессуары и предметы из ее детства. Дизайнер сам продал наряд в музей за неразглашенную сумму.

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press

Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images

Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images

Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images

Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images

Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
255
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie