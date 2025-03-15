Платье с бантиками, которое удивило всех: свадебный наряд Мейбл Виссе-Смит - возлюбленной принца Нидерландов

Невеста выбрала для церемонии запоминающееся платье, не похожее ни на один другой наряд принцесс.

У принцессы Нидерландов Беатрикс три сына - Виллем-Александр, Фризо, граф Оранско-Нассауский и Константин-Кристоф. Каждый из принцев женился на роскошной свадьбе в своей родной стране, которая вызивала огромный интерес общественности и прессы. Предлагаем вспомнить, какими были в день своей свадьбы принц Йохан Фризо - средний королевский ребенок, а также его возлюбленная Мейбл Виссе-Смит.

Они объявили о помолвке в июне 2003 года, но правительство страны выступило против одобрения парламентом этого брака. Причина таилась в прошлых отношениях невесты - стало известно, что Мейбл знакома с нидерландским наркобароном Клаасом Бруинсмой. Но какого рода были между ними отношения - романтические или дружеские - так до конца и неизвестно. Сама Мейбл признавалась, что была лишь немного с ним знакома. Однако эта история сделала брак спорным. Ради любимой принц Фризо отказался от своих прав на престолонаследование. Их свадьба состоялась 24 апреля 2004 года.

Принц Йохан Фризо и Мейбл Виссе-Смит / Фото: Associated Press

Королевская свадьба состоялась не в столице, а в городе Делфте 24 апреля 2004 года. Из-за скандала на ней практически не было королевских особ с других стран. Невеста прибыла на праздник в платье от голландского дизайнерского Модного дома Victor & Rolf, который славится экстравагантными нарядами. Также бренд разработал наряды, которые носили подружки невесты, девочки-цветочницы и мальчики-пажи.

Принц Йохан Фризо и Мейбл Виссе-Смит / Фото: Associated Press

Платье было очень необычным и отличалось от того, что можно было увидеть на королевских невестах ранее. Дело в том, что платье было полностью расшито бантиками, которые были к тому же разного размера.

Принц Йохан Фризо и Мейбл Виссе-Смит / Фото: Associated Press

Мейбл принимала непосредственное участие в процессе проектирования своего наряда. Команда из четырех помощников потратила более 600 часов на создание платья невесты.

Принц Йохан Фризо и Мейбл Виссе-Смит / Фото: Associated Press

Свадебное платье имело облегающий лиф, вырез-лодочку и расклешенную юбку. Платье сшито из 15 метров белого атласа дюшес из Лиона. Для отделки и бантов было использовано 30 метров шелкового жоржета. Туфли невесты, выполненные из того же атласа, что и платье и были сделаны вручную в Италии. Они отделаны бантами в тон платью.

Принц Йохан Фризо и Мейбл Виссе-Смит / Фото: Associated Press

Мейбл несла в руках весенний букет нежных белых цветов, на ее голове была тиара с бриллиантами из Дома Оранских, изготовленная знаменитыми ювелирами Mellerio dits Meller из Парижа. Образ невесты дополняли также пара бриллиантовых серег и пышная фата.

Принц Йохан Фризо и Мейбл Виссе-Смит / Фото: Associated Press

Брак пары был счастливым и они поселились в Лондоне, где занимались своими карьерами. У них родилось две дочери. К сожалению, катаясь на лыжах в 2012 году Фризо попал под лавину и получил сильное повреждение головного мозга. Пребывая в коме, принц скончался летом 2013 года во дворец Хейс-тен-Бос, доме его матери в Нидерландах.

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