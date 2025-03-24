Платье с голой спиной: история необычного наряда Кейт Бланшетт, который она носила 25 лет тому назад

Даже спустя так много лет этот образ вызывает восхищение. Рассказывая о платье, актриса раскрыла небольшой личный секрет.

В 2000 году австралийка Кейт Бланшетт во второй раз за свою карьеру появилась на красной дорожке "Оскара". Она тогда продемонстрировала уникальное платье черного цвета, созданное брендом Jean-Paul Gaultier.

Наряд был приталенным, имел длинный шлейф, но вот на спине и бедрах у него были вырезы. Особенностью наряда стал декор и аксессуары. На спине его украшал золотой "позвоночник" из бисера и золотых цепочек, с которым идеально сочетались золотые украшения в старинном индийском стиле от ювелирного дизайнера Синтии Бах: браслеты нескольких видов, серьги и украшения для волос.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

"Мой тесть, которого больше нет с нами, назвал это "платьем для выход". Он сказал, что люди не думают много, когда вы входите в комнату, но когда вы уходите, они говорят: "Ух ты". Очевидно, что Жан-Поль Готье украсил платье множеством деталей, но эти потрясающие украшения предоставила Синтия Бах", - сказала Кейт в интервью Vogue.

Также она призналась, что во время работы над фильмом "Дар", в котором играла экстрасенса, сама обратилась к подобному эксперту, поскольку ранее никогда не была на таком сеансе.

"И она сказала, что я надену платье, которое изменит мою карьеру. Я не знаю, изменило ли это мою карьеру, но я очень рада, что надевала его", - добавила актриса, рассказывая о наряде.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

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