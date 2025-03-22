Платье с колибри: Кейт Бланшетт раскрыла романтичную тайну своего первого наряда для "Оскара"

Кейт Бланшетт признана одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения. Она получила множество наград за мастерство, среди которых было и два "Оскара". В 1999 году она впервые посетила "Оскар". Кейт вышла на красную дорожку 71-й церемонии, где продемонстрировала платье созданное Джоном Гальяно (John Galliano).

Платье было сложного серо-фиолетового оттенка, немного прозрачным и вывязанным. Также у него был небольшой шлейф, декор на спине и декольте.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Спереди наряд украшали небольшие цветы, которые плавно переходили на спину, которая была выполнена из сетки в цвет кожи Кейт. Сзади наряд был расшит цветами и маленькими птичками колибри.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

"Я снималась в Австралии и влюбилась в это платье, которое спроектировал Джон Гальяно, оно было трикотажным, белым, и было украшено всей этой потрясающей вышивкой, и я встретилась с ним (дизайнером - ред.) в Лондоне, и он сказал, что создаст что-то для меня, и он сказал: "Давайте изменим цвет". Он спросил о моей семье и моем браке, а затем украсил, я думаю, вы можете это просто увидеть внизу, там маленькая колибри, и на платье две колибри, и одна была мной, а другая моим мужем Эндрю", - рассказала актриса в интервью Vogue.

"Так что это своего рода действительно красивая история. Я отдала его в amfAR, так что теперь его носит кто-то другой, как ни печально. Но в любом случае, я так люблю это платье", - добавила она.

Платье теперь принадлежит MFA Boston и было подарком от Джудит Крупп, которая купила его на аукционе Christie’s в 1999 году. Это платье было продано в рамках благотворительного аукциона для amfAR, проведенного Christie’s, на котором продавались платья, надетые на церемонию вручения премии "Оскар".

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