С меховой отделкой и двухметровым шлейфом: рассматриваем свадебное платье Великой герцогини Люксембурга

В 1981 году состоялась одна из самых красивых европейский аристократических свадеб - 14 февраля - в День всех влюбленных женился принц Люксембурга Анри, который впоследствии стал великим герцогом Люксембурга. Избранницей наследника была 24-летняя Мария Тереза - уроженка Кубы с буржуазной семьи.

Свадьба наследного принца и Марии Терезы состоялась в Соборе Люксембургской Богоматери. Невеста в тот день была одета в наряд от именитого французского бренда Balmain.

Свадьба принца Анри Люксембургского и Марии Терезы / Фото: Associated Press

Свадебное платье Марии Терезы было сшито на заказ из белого шелка с тиснением и замысловатым узором. Оно отличалось от нарядов других королевских невест юбкой-колоколом и меховой отделкой белого цвета на запястьях, шее и подоле, что отлично подходило для зимней свадьбы.

Свадьба принца Анри Люксембургского и Марии Терезы / Фото: Getty Images

Платье имело двухметровый шлейф, который соответствовал длине ее кружевной фаты из Брюсселя.

Свадьба принца Анри Люксембургского и Марии Терезы / Фото: Associated Press

Гламура и роскоши добавили образу невесты тиара с бриллиантами и серьги. Тиара ей была одолжена великой герцогиней Жозефиной-Шарлоттой - матерью Анри, ее надевали в день свадьбы многие королевские невесты страны.

Свадьба принца Анри Люксембургского и Марии Терезы / Фото: Associated Press

Прежде это платье новой принцессы стало прототипом для изготовления нового платья для статуи Богоматери Люксембургской, Утешительницы скорбящих, которая находится в кафедральном соборе Люксембурга.

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