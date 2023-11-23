Платье с особым смыслом: что известно о голубом наряде принцессы Дианы с Каннского кинофестиваля

Это было платье, которым принцесса Уэльская решила отдать дань уважение еще одной королевской особе.

В гардеробе принцессы Дианы было довольно много культовых платьев, которые в результате даже обрели названия, как "Платье Траволта" или "Платье мести". Но среди всего огромного количества ее нарядов, почему то, очень редко выделяют небесно-голубое платье, которое она надела на Каннский кинофестиваль в 1987 году.

Каннский фестиваль / Фото: Getty Images

Появление Дианы на этом мероприятии стало важным событием, поскольку британская королевская семья кинофестиваль на Лазурном берегу практически не жаловала (в 60-х его посещала раз принцесса Маргарет, а 2000-х - Сара Фергюсон с дочерьми).

В тот же раз Чарльз и Диана вышли на красную дорожку, чтобы продвигать и поддерживать британскую киноиндустрию и в частности фильм "Августовские киты".

Принцесса Диана и принц Чарльз на Каннском кинофестивале, 1987 год / Фото: Associated Press

В тот период жизни Диана тесно сотрудничала с дизайнером Кэтрин Уокер, поэтому заказала у нее и платье для посещения Французской Ривьеры. В свое платье она решила заложить особый смысл и подчеркнуть нарядом важность кинособытия, а также отдать дань уважения знаменитой актрисе, которая впоследствии стала одной из самых известных королевских особ в мире - княгине Монако Грейс Келли.

В подобном платье Грейс Келли блистала в романтическом детективе Альфреда Хичкока "Поймать вора", где сыграла богатую американку Фрэнсис Стивенс. Платье появилось в сцене во время ужина героини с матерью и вечера в казино. Автором платья актрисы является культовый американский художник по костюмам Эдит Хэд.

Грейс Келли в фильме "Поймать вора" / Фото: скриншот с видео

Грейс Келли в фильме "Поймать вора" / Фото: скриншот с видео

Наряд был сделан из двух оттенков голубой ткани, имел тонкие бретельки, сложную плиссировку и декор в виде узлов.

Грейс Келли в фильме "Поймать вора" / Фото: скриншот с видео

Платье же Дианы было очень похоже на наряд Келли, но все же отличалось и имело свой шарм и шик. Оно также было выполнено в леденяще-голубом оттенке, имело мелкую плиссировку и длинную юбку, которая роскошно развевалась от ходьбы. Однако платье принцессы не имело бретелек.

Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / Фото: Associated Press

Образ Диана, как и Келли в фильме, дополнила шарфом в цвет платья. Еще раз это платье она надевала в 1989 году на гала-представление мюзикла "Мисс Сайгон" в Королевском театре Друри-Лейн. Затем принцесса включила это платье в знаменитый благотворительный аукцион Christie's, где оно стало лотом №6. Купила тогда голубое платье Кейт Макинрой, президент кабельных каналов AMC и Romance Classics (WeTV). Впоследствии оно было снова выставлено на продажу в 2011 году и приобретено Хорхе Яруру, основателем Fundación Museo de la Moda, чилийского музея, посвященного моде.

Фото: Getty Images

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