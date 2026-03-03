Платье с вышитыми обезьянами: почему герцогиня Виндзорская выбрала эпатажный образ для портрета

Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская / © Getty Images

Уоллис могла позволить себе надеть платья, которые бы не выбрала ни одна британская аристократка, ведь часто это были совершенно необычные вещи. Одним из интересных платьев, которым владела герцогиня, был наряд, созданный для нее французским модельером Юбером де Живанши.

Примерно в 1960 году Уоллис позировала для портрета в изысканном нежном платье из легкой шелковой ткани кремового оттенка в своем поместье. Платье особенно тем, что на нем изображены не цветы, абстракция или любые другие модные в те времена принты, а забавные обезьяны, играющие на музыкальных инструментах.

Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская в платье с обезьянами / © Getty Images

Такой дизайн был очень нестандартным и выделял герцогиню среди других. Вещь вошла в историю моды буквально как «Платье обезьяны». Приматов на наряде вышили, а согласно Maryland Center for History and Culture, оно было частью коллекции высокой моды Givenchy весна-лето 1954 года. Причудливый дизайн был вдохновлен обоями, которые дизайнер увидел в Les Hotels de Soubise et de Rohan-Strasbourg во Франции.

Но почему Уоллис согласилась на такое необычное платье, еще и позировала в нем для портрета? По мнению историка моды Аманды Галли, это обусловлено тем, что Уоллис очень нравились обезьяны, потому что в ее коллекции было несколько разных предметов с изображением этих животных. Выбирала герцогиня их по версии Галли потому, что родилась в 1896 году, а по китайскому гороскопу 1896 — это год Обезьяны.

Правдивы все эти версии или нет, но то, что жена Эдварда VIIIлюбила подобную одежду — безусловный факт, потому что также она имела платье с изображением лобстера, которое когда-то называли непристойным.