Платье-скандал: история наряда с декольте, который леди Диана надела для первого светского выхода

Сегодня стиль леди Дианы считается классическим и даже культовым, ведь многие из ее платьев и других вечерних образов очень активно обсуждались в прессе при ее жизни и продолжается это и сегодня. Но среди всех ее нарядов был тот, который получил статус скандального еще до ее грандиозной свадьбы с наследником британского престола.

Принц Чарльз и 19-летняя леди Диана Спенсер объявили о своей помолвке в феврале 1981 года, и это вызвало небывалый ажиотаж в СМИ по всему миру. Диана была юной, нежной и очень миловидной девушкой, которая хоть и росла в аристократичной семье, но не очень была осведомлена о том, как должна выглядеть невеста будущего короля, ведь ранее она была обычной воспитательниц детского сада.

После помолвки леди Спенсер предстоял ее первый выход в свет в новом статусе - невесты принца. Для этого мероприятия, ясное дело, нужен был наряд, и пошла она за ним в студию супругов-дизайнеров Элизабет и Дэвида Эмануэль, которые позже сшили ей знаменитое свадебное платье с пышными рукавами и юбкой.

Придя в мастерскую, леди Ди сообщила им: "Я иду в очень-очень шикарное место". Дизайнеры должны были предложить молодой девушке что-то легкое, элегантное и милое, возможно, в пастельных оттенках, но Диана увидела черный наряд - платье без бретелек.

Платье принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Оно было сделано из шелковой тафты, имело небольшой шлейф, а лиф украшали дерзкие оборки с пайетками, которые были очень модными в то время. В наряд принцесса влюбилась с первого взгляда, хотя предназначалось оно не для нее, а для другой клиентки ателье. Когда Диана примерила платье, оно очень хорошо на ней выглядело, ведь черный красиво сочетался с ее светлой "фарфоровой" кожей, волосами и голубыми глазами.

Платье принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Диана думала, что платье идеально подойдет для ее первого светского появления, ведь черный - это классика и элегантность. Но все же, так как появляться с голыми плечами было не принято, Элизабет и Дэвид сшили для нее еще и накидку.

"Я получила это черное платье от Эмануэлей, и я подумала, что все в порядке, потому что девушки моего возраста носили такие платья. Я не оценила, что теперь меня считают королевской леди, хотя у меня было только кольцо на пальце, а не два кольца. Черный для меня был самым умным цветом, который только можно было носить в 19 лет. Это было настоящее взрослое платье", - сказала она для своей автобиографической книги "Диана: ее правдивая история", написанной Эндрю Мортоном.

Леди Диана / Фото: Associated Press

В этом платье в свет Диана вышла 9 марта 1981 года. В тот вечер вместе с женихом она посетила гала-концерт в Голдсмитс-холле в Лондоне, организованный в поддержку Королевского оперного театра. Когда принцесса появилась на публике, ахнули все, кроме Чарльза.

"Я помню, как зашла в кабинет моего будущего мужа, и он сказал: "Ты не пойдешь в этом платье, не так ли?" Я ответила: "Да, пойду". А он сказал: "Это черное! Но только люди в трауре носят черное!" На что я ответила: "Но я пока еще не часть твоей семьи" - и добавила, что у меня нет другого платья, подходящего для столь торжественного случая", - размышляла Диана в том же интервью.

Леди Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Члены британской королевской семьи должны соблюдать множество правил и протоколов стиля, в том числе не носить черный цвет, поскольку он традиционно используется на похоронах. Диана, как видим, этого не знала и ее не предупредили. Также в тот вечер она очень нервничала, ведь у нее было весьма смутное представление о том, как надлежит держаться члену королевской семьи, и она замирала от страха, как бы жениху не пришлось за нее краснеть.

"Это были кошмарные мгновения", - признавалась она.

Еще одним моментом, который бурно обсуждался, было декольте. Да, дизайнеры сшили для леди Ди накидку, чтобы прикрыть плечи, но все же декольте было довольно глубоким, и конфуз с ним случился, когда аристократка выходила из машины - она наклонилась, и снимки, сделанные фотографами в тот момент, были на следующий день везде.

"Мы не подумали, что случится, когда Диана будет вылезать из машины и наклонится", - призналась позже дизайнер Элизабет Эмануэль в своей книге "Платье для Дианы".

Однако именно этот неудачный опыт научил Диану в дальнейшем прикрывать грудь клатчем перед выходом из автомобиля и таких неприятных историй с ее декольте больше не случалось.

Леди Диана / Фото: Associated Press

Но, возвращаясь к черному платью, также отметим, что многие британцы восприняли это ее появление позитивно, а сам образ привлек внимание многих модных журналистов того времени. Считается, что тот ее выход в свет стал началом нового стиля Дианы - смелого, элегантного, современного и женственного. Она нарушала королевский протокол затем еще не раз, надевая черное, но именно этот случай положил начало становления ее как иконы моды.

Леди Диана, Грейс Келли, принц Чарльз / Фото: Associated Press

"Мы стали свидетелями рождения иконы моды на наших глазах", - сказала Элизабет Эмануэль британскому Vogue. Также она рассказала, что общественность и пресса были настолько привязаны к Спенсер в тот вечер, что в конце гала-концерта даже не объявили финальную сумму, которую собрали. Эту часть мероприятия перенесли на следующий день.

Элизабет Эмануэль и платье Дианы / Фото: Associated Press

Этот наряд леди Ди хранила довольно долго, пока в 1997 году не решила его продать на аукционе Christie’s, вместе с другими вещами, которые напоминали ей о ее ужасном и несчастном браке. Деньги от продажи отправились в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.

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