Платье соблазнительницы: что известно о наряде Мэрилин Монро, который сделал из нее секс-символ

Это платье и образ актрисы в нем произвели такой фурор, что после выхода фильма Монро стала очень популярной.

Обычно в кино Мэрилин Монро играла очень наивные роли "глупых блондинок", однако в 1953 году, который стал одним из самых успешных в ее карьере, актриса впервые появилась в нуарном триллере. Фильм, снятый Генри Хэтэуэем, получил довольно простое название "Ниагара", но Монро в нем досталась главная роль.

К началу съемок в этой картине Мэрилин и ее визажист Аллан Снайдер как раз разработали ее новый имидж: дугообразные брови, бледная кожа, ярко-красные губы и родинка у губ. Волосы при этом у актрисы были короткими, осветленными и уложены в безупречные локоны. И именно в этом образе она появляется в "Ниагаре", и он идеально вписывается, ведь Мэрилин играет роковую женщину с несчастной судьбой, которая замышляет убить своего мужа.

Эта роль является одной из самых впечатляющий и соблазнительных в карьере актрисы, в частности, из-за одного образа - ярко-розового платья, которое в результате стало легендарным. Об этом наряде говорят не так часто, как о платье из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок", но все же оно тоже достойно внимания.

Мэрилин Монро в фильме "Ниагара", 1953 год / Фото: скриншот с видео

Разработали наряд художники по костюмах Дороти Джикинс и Чарльз Ле Мэра, в нем героиня Монро появляется на вечеринке на базе отдыха и проводит на экране всего несколько минут. Женщина выходит одна из домика и направляется к проигрывателю. На фоне остальных актеров фильма образ героини выглядит гипнотизирующе ярко и очень откровенно, однако он не вульгарно.

Мэрилин Монро в фильме "Ниагара", 1953 год / Фото: скриншот с видео

У платья глубокое декольте, покатистые плечи, оно идеально сидит на фигуре. На груди есть небольшой бант, а под грудью - треугольный вырез.

Мэрилин Монро в фильме "Ниагара", 1953 год / Фото: скриншот с видео

Мэрилин Монро в фильме "Ниагара", 1953 год / Фото: скриншот с видео

Образ дополнен вневременными большими золотистыми серьгами и босоножками. На плечи Мэрилин накинула белую вуаль.

Мэрилин Монро в фильме "Ниагара", 1953 год / Фото: скриншот с видео

Мэрилин Монро в фильме "Ниагара", 1953 год / Фото: скриншот с видео

Сегодня образ выглядит довольно обыденно, но в 50-х от него был другой эффект, это даже обыграли в самой картине: "А почему ты себе такое платье не купишь?" - спрашивает один из персонажей фильма у своей спутницы. "Чтобы иметь такое платье, нужно подбирать себе богатенького мужа уже с 13 лет", - отвечает девушка.

Известно, что для фильма костюмерами было придумано два варианта этого платья - красное и розовое.

Мэрилин Монро в красном платье на примерке / Фото: Getty Images

В результате для съемок было использовано именно розовое платье, поскольку в нем актриса выглядела более соблазнительно и цвет хорошо сочетался с оттенком ее кожи.

Мэрилин Монро в красном платье позирует для рекламных фото фильма / Фото: Getty Images

Красное же платье было решено использовать для рекламных фотосессий и презентаций фильма.

Мэрилин Монро в красном платье на плакате фильма / Фото: Getty Images

В результате "Ниагара" оказал неизгладимое впечатление, а благодаря эффектным образам и акценте на роскошной фигуре героини (в фильме часто показаны ее довольно длинные проходки со спины), Мэрилин Монро стала секс-символом и добавила себе популярности. Само розовое платье тоже повлияло на моду и стало "вирусным" - копии наряда очень активно изготовлялись и продавались во всех универмагах. Даже сегодня, спустя десятилетия после выхода фильма, можно встретить множество похожих нарядов - как в масс-маркете, так и в коллекциях люксовых брендов.

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