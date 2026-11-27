Изумрудно-зеленое платье, в котором Кира Найтли сыграла Сесилию Толлис в экранизации романа Иэна Макьюэна «Искупление» / © Getty Images

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Изумрудно-зеленое платье, в котором Кира Найтли сыграла Сесилию Толлис в экранизации романа Иэна Мак’юэна «Искупление», является одним из самых узнаваемых модных образов современного кинематографа — настолько ярким, что и сегодня остаётся предметом восхищения и вдохновения.

Платье появилось на экране в 2007 году и сегодня считается одним из самых известных платьев в истории кино. 9 декабря 2026 года оно будет выставлено на аукцион Love & Lust: A Literary Guide от Christie’s London, и ожидается, что платье будет продано за сумму свыше 130 тысяч долларов.

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Изумрудно-зеленое платье, в котором Кира Найтли сыграла Сесилию Толлис в экранизации романа Иэна Макьюэна «Искупление» / © Getty Images

Изумрудное платье было создано художницей по костюмам Жаклин Дюрран и олицетворяет редкий синтез литературы, моды и кинематографического искусства. Её значение выходит далеко за пределы знаменитого силуэта: платье воплощает основные противоречия романа — между любовью и страстью, желанием и сдержанностью, красотой и трагедией.

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Как отмечает аукционный дом, из-за исключительной деликатности конструкции для съемок было создано несколько версий знаменитого зеленого платья. Они были выполнены из тонкого шелка и сконструированы так, чтобы на экране ткань двигалась с почти невесомой легкостью; этот костюм с самого начала представлял собой серьезный вызов для консерваторов: другие экземпляры платья повреждались непосредственно во время съемок.

Изумрудно-зеленое платье, в котором Кира Найтли сыграла Сесилию Толлис в экранизации романа Иэна Макьюэна «Искупление» / © Getty Images

Представленное платье хранилось в архиве киностудии. Это единственный известный экземпляр, который когда-либо выставлялся на аукцион. Впервые оно было продано в 2008 году, а теперь снова выставляется на торги — в преддверии 20-летия выхода фильма на экраны.

События фильма разворачиваются летом 1935 года в Англии. Платье появляется в переломный момент отношений между Сесилией Толлис и Робби Тернером, когда их детская близость переросла в всё более страстную связь, осложненную жесткими классовыми границами, разделяющими Сесилию — дочь состоятельной семьи — и Робби, сына их экономки. На фоне этих социальных ограничений платье символизирует превращение Сесилии в женщину, осознающую собственную сексуальность и всё менее готовую подчиняться ожиданиям и правилам своего окружения.

Однако истоки этого образа — на страницах романа Макьюэна, опубликованного в 2001 году. В одном из самых выразительных эпизодов книги Сесилия размышляет, что надеть на вечерний прием в семейном поместье. Выбрав зеленое платье из ряда других, в частности черного и розового, она почувствовала себя в нем по-особенному:

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«Это было тёмно-зелёное вечернее платье, плотно облегающее фигуру, скроенное по косой, с открытой спиной и завязкой на шее. Слишком нарядная, чтобы надевать её впервые дома. Она протянула руку дальше и достала платье из муаровой шёлковой ткани, с складчатым лифом и фестончатым подолом. Безопасный выбор: розовый цвет был достаточно приглушённым и пыльным, чтобы подойти для вечернего выхода. […] У неё было только одно платье, которое ей действительно нравилось, и именно его она и должна была надеть. Она позволила розовому платью упасть поверх черного и, пренебрежительно перешагнув через кучу одежды, потянулась к вечернему платью — своему зеленому платью с открытой спиной, купленному после выпускных экзаменов. Когда она надевала его, то с одобрением почувствовала, как плотный крой по косой мягко облегает шелковое белье под платьем. Она чувствовала себя гладкой, неприступной, защищённой и в то же время лёгкой и неуловимой. В зеркале в полный рост ей навстречу поднималась русалка».

Образ русалки здесь особенно выразителен. Традиционно ассоциируемая с искушением, чарами и опасной привлекательностью неизвестного, она символизирует женщину, пробуждающуюся к ранее неосознанной стороне собственной личности. Платье становится инструментом перевоплощения: в зеркале Сесилия видит уже не послушную дочь, которой её привыкла считать семья, а женщину с независимой эротической идентичностью.

Изумрудно-зеленое платье, в котором Кира Найтли сыграла Сесилию Толлис в экранизации романа Иэна Макьюэна «Искупление» / © Getty Images

По сути, Дюрран не просто воспроизводит описание Макьюэна, а развивает его. В результате получается не копия исторически достоверного платья, а костюм, передающий атмосферу и образность текста писателя.

Хотя действие фильма происходит в 1935 году, платье сознательно отходит от точной реконструкции моды того времени, опираясь в большей степени на силуэты вечерних нарядов 1920-х и 1930-х годов. Как объясняла сама дизайнер в интервью Marie Claire в 2018 году, платье не могло иметь той же жесткой конструкции, что и исторически достоверный костюм. Вместо этого оно должно было быть скорее художественным воссозданием эпохи — передавать её эмоциональную атмосферу, не теряя ни визуальной выразительности, ни понятности для современного зрителя.

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«Я позаимствовала отдельные элементы платьев 1920-х и 1930-х годов, которые мне нравились. Это платье не является аутентичным нарядом 1930-х годов. Такие детали, как открытая спина и пышная юбка, действительно встречались в платьях того десятилетия, но обычно не сочетались в одном изделии».

Конструкция платья играет решающую роль в создании этого эффекта. Шёлк, выкроенный по косой, повторял контуры тела, а затем переходил в мягкую, свободную и объёмную юбку. Тонкие бретели деликатно обрамляли открытую спину, тогда как откровенное декольте и разрез спереди придавали платью свободу.

Кира Найтли в экранизации романа Иэна Макьюэна «Искупление» / фото: скриншот с видео / © скриншот с видео

Вместо того чтобы навязывать телу четко очерченный силуэт, ткань реагирует на каждое его движение, превращая наряд в продолжение самого физического присутствия Сесилии. Дюрран особенно тонко чувствовала взаимосвязь между фактурой ткани и эротизмом.

«Мы хотели, чтобы ткань была как можно легче, ведь по сюжету это должен был быть самый жаркий день лета. В этом платье есть что-то от обнаженности, хотя героиня полностью одета», — говорила дизайнер, объясняя задуманный эффект.

Кира Найтли в экранизации романа Иэна Макьюэна «Искупление» / фото: скриншот с видео / © скриншот с видео

«Одна из идей, которую я хотела воплотить в качестве своеобразной дани этой концепции, — хотя вряд ли это существенно повлияло бы на общий вид платья, — заключалась в том, чтобы разложить и раскроить ткань так, чтобы узор образовывали маленькие отверстия, а не бисерная вышивка», — прокомментировала в Entertainment Weekly дизайнер, комментируя ещё одну ненавязчивую деталь платья, которая придала её творению пикантности.

Именно этот парадокс и определяет особое значение платья — оно передает желание не посредством откровенной демонстрации, а через намек. Её видимая невесомость и открытый крой создают ощущение интимности раздевания, одновременно сохраняя формальную элегантность вечернего наряда. Это выражение сексуального пробуждения Сесилии, но в то же время и той свободы, которую она на мгновение открывает для себя, признавая свои чувства к Робби.

«В первой части фильма, когда речь идет о Сесилии, мы стремились, чтобы вся её одежда была лёгкой и прозрачной, почти невесомой — словно бабочка. Для вечернего платья с открытой спиной Джо хотел создать что-то такое, что красиво струилось бы при движении, ведь Кири пришлось бы в нём бежать. Поэтому мы сделали юбку более пышной, а линию бедер — более узкой и изящной», — рассказала Дюрран в интервью Focus Features в 2010 году.

Цвет платья также выбран неслучайно. Его особый оттенок зеленого разрабатывали в ходе многочисленных экспериментов. Как рассказывала Дюрран, режиссёр Джо Райт сразу сказал, что хотел именно зелёный цвет, но она не ожидала столь большого успеха своего творения.

«Хотя я уделяла ей очень много внимания, поскольку понимала, что она займет важное место в фильме. Джо [Райт] сказал мне ещё в самом начале: „Тебе действительно придётся сделать это платье невероятным!“ Это создавало немалое давление! Он сразу сказал, что хочет видеть его зелёным, поэтому вместе с художницей-постановщицей и Кирой [Найтли] мы выбирали лучший оттенок зелёного среди образцов тканей, собранных по всему Лондону».

«Но на самом деле, кроме этого, от него было очень мало указаний — прямых указаний — относительно того, каким должно быть платье. Он хотел, чтобы оно было максимально эффектным и чтобы оно было зелёным. Оттенок зеленого он не уточнял», — рассказала Дюрран в интервью Entertainment Weekly.

Помимо непосредственного визуального эффекта, цвет обладает интересной символической неоднозначностью. Традиционно зеленый ассоциируется с природой, плодородием и возрождением, но в то же время может символизировать ревность, искушение и нестабильность. В фильме «Искупление» все эти значения переплетаются: платье сопровождает расцвет любви Сесилии, одновременно предвещая ревность и ложное толкование событий, которые в конечном итоге разрушат это чувство.

Знаменитая сцена в библиотеке, в которой платье оказывается в центре внимания, стала знаковым моментом в истории кинематографа. Костюм, актерская игра и операторская работа сочетаются здесь настолько органично, что платье превращается в полноценный элемент повествования, а не просто декоративное дополнение — оно вышло далеко за пределы своего литературного первоисточника и превратилось в самостоятельный символ чувственности и страсти.

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