"Платье Траволта": что известно о самом роскошном и культовом наряде принцессы Дианы

Многие из вечерних образов принцессы Уэльской Дианы, которые она носила в 1980 и 1990 годах остаются актуальными и сегодня, ведь были подобраны со вкусом, а создавали их одни из лучших модельеров того времени.

Но все же одним из самых узнаваемых, знаменитых и дорогих остается роскошное темно-синее платье принцессы, которое она впервые надела в ноябре 1985 года на гала-ужин в Белый дом.

В ту осень Диана посетила США вместе с мужем принцем Чарльзом по приглашению тогдашнего президента Рональда Рейгана и первой леди Нэнси Рейган. Для вечернего мероприятия она выбрала длинное темно-синее платье фасона "рыбка" с драпировкой и опущенной линией плеча.

Принцесса Диана, принц Чарльз, президент Рональд Рейганом и его жена Нэнси / Фото: Associated Press

Автором наряда является британский кутюрье Виктор Эдельштейн, который в те годы создал для нее не одно платье. Сотрудничать с ним, во время частной консультации по поводу гардероба и стиля, порекомендовала Диане в начале 1980 годов Анна Харви, которая в то время работала заместителем редактора Vogue.

Модельер Виктор Эдельштейн / Фото: Getty Images

Сам Эдельштейн позже вспоминал, что заказ поступил от принцессы просто в его мастерской. Как-то Диана пришла к нему и увидела бордовую версию платья и попросила сделать для нее такое же, только темно-синем цвете, вероятно, чтобы хорошо сочеталось с сапфирами, которые она очень любила, и цветом ее глаз.

Примерка наряда проходила в ее личных апартаментах в Кенсингтонском дворце. Якобы после этого принцесса была так восхищена конечным результатом, что поспешила показать платье своему мужу принцу Чарльзу и он сказал, что она прекрасно выглядит в этом наряде и оно будет идеально сочетаться с драгоценностями. Правда это или нет - неизвестно, ведь у пары были не простые отношения, однако эту историю дизайнера никто не опровергал.

Когда Диана надела это красивое платье на мероприятие в Белый дом все взгляды были прикованы только к ней, но затем случилось то, что сделало этот образ и тот вечер историческими - молодой актер Джон Траволта, который тоже был на мероприятии, пригласил принцессу потанцевать. Снимки пары, которая скользит в вестибюле под музыку из его фильма 1977 года "Лихорадка субботнего вечера" разлетелась на следующий день по всех газетах, а платье британки стало известно, как "платье Траволта".

Джон Траволта и принцесса Диана / Фото: Associated Press

Сам актер до сих пор вспоминает тот вечер и говорит, что мог бы зарисовать это платье по памяти, ведь оно было особенным. А вот предложила актеру пригласить леди Ди на танец тогдашняя хозяйка вечера - первая леди Нэнси Рейган.

"Я никак не ожидал, что меня попросят потанцевать с принцессой Дианой! Все происходило будто во сне. Подхожу к ней, дотрагиваюсь до плеча, прошу потанцевать. Она поворачивается и, увидев меня, так очаровательно и немного грустно улыбается, принимает мое приглашение. И вот мы танцуем. Как в сказке", - рассказывал в интервью Джон Траволта.

Джон Траволта и принцесса Диана / Фото: Getty Images

На протяжении жизни Диана довольно часто надевала "платье Траволта" для светских появлений, а также позировала в нем для своего последнего портрета, который сделал лорд Сноудон (бывший муж принцессы Маргарет). Но незадолго до гибели в автокатастрофе в 1997 году, она продала его на знаменитом благотворительном аукционе Christie’s. Деньги полученные от продажи отправились в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.

Платья принцессы Уэльской на аукционе Christie's в Нью-Йорке до продажи / Фото: Getty Images

Приобрела наряд женщина из Флориды по имени Морин Дункель за 100 тысяч фунтов стерлингов (на сегодня это приблизительно 122 тысячи долларов), а также еще девять других платьев, ранее принадлежавших принцессе. "Платье Траволта" стало тогда самым дорогим из проданных на аукционе. В коллекции Дункель наряд хранился довольно долго, но в 2011 году женщина обанкротила, поэтому вынуждена была выставить этот наряд и другие приобретения принадлежавшие Диане на аукцион, но продать "платье Траволта" (и еще шесть образов принцессы) у нее тогда не получилось.

Платье принцессы Уэльской на аукционе Christie's, Нью-Йорк / Фото: Getty Images

Только спустя несколько лет, 19 марта 2013 года, коллекционеру и аукционисту Керри Тейлор удалось продать этот потрясающий бархатный наряд с аукциона в Лондоне за 240 тысяч фунтов стерлингов. Цена была поразительной, поэтому платье стало самым дорогим лотом, выставленным на аукцион. Наряд купил неназванный мужчина, сообщалось только, что он "британский джентльмен, купивший платье в качестве сюрприза, чтобы подбодрить свою жену".

Платье принцессы Дианы во время аукциона Керри Тейлор / Фото: Associated Press

Однако спустя годы наряд опять выставили на продажу. В 2019 году платье было продано за 264 тысячи фунтов стерлингов благотворительной организации Historic Royal Palaces, которая заботится о королевских памятных вещах. После оно вошло в королевскую коллекцию и сейчас принадлежит дворцу.

Платье принцессы Дианы / Фото: Associated Press

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