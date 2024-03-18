Платье "уборщицы": вспоминаем самый яркий образ Наоми Кэмпбелл, который она надела на общественные работы

Супермодель решила извлечь выгоду из ужасающей ситуации с помощью моды и помогло ей в этом одно гламурное и очень дорогое платье.

Наоми Кэмпбелл – одна из самых харизматичных, обаятельных и уверенных в себе топ-моделей, когда-либо выходивших на подиум. Она завоевала статус супермодели 90-х, дружила и была музой Джанни Версаче, а ее отцом часто называли модельера Аззедина Алайю, который опекался ею с 16 лет. Но помимо грандиозной карьеры, Наоми ще и имела проблемы с гневом, наркотиками и алкоголем. По словам самой женщины, она начала употреблять вещества, когда ей было 23 года, в качестве развлечения, то есть еще 90-х годах.

Серьезные проблемы с самообладанием привели к тому, что уже на момент 2000-х годов Кэмпбелл неоднократно была обвинена в совершении актов насилия в отношении сотрудников, ассистентов и других лиц. Одним из самых громких случаев подобного характера стало ее нападение на домработницу - 42-летнюю Анну Сколавино утром в Нью-Йорке.

Нападение

В 2006 году, приблизительно между 8-8:30 утра, 36-летняя Наоми Кэмпбелл начала искать джинсы, которые хотела надеть на телешоу Опры Уинфри. Она позвала свою домработницу Сколавино, но та не смогла найти вещь. Наоми обвиняет женщину в краже, а когда та заявила, что не намерена терпеть обиду и развернулась к Кэмпбелл спиной - разъяренная модель кинула ей в голову мобильный телефон.

После инцидента домработнице пришлось обратится в больницу Ленокс Хилл, где ей наложили четыре скобы. Затем она заявила на уже бывшую работодательницу в полицию. Наоми была взята под стражу вскоре после того, как полиция прибыла в больницу к пострадавшей. Затем состоялся суд, на котором известная модель полностью признала вину, но заявила, что все же не хотела поранить свою сотрудницу и это был просто несчастный случай.

"У меня была квартира на Парк-авеню, 500. Ана Сколавино была моей сотрудницей. Утром 30 марта 2006 года я бросил в квартиру мобильный телефон. Мобильный телефон ударил Ану. Это был несчастный случай, потому что я не собиралась ее бить. Мне сообщили, что Ана пострадала, и я сожалею об этом", - сказала она на суде.

Звезда согласилась на пять дней общественных работ, курсы по управлению гневом и оплату больничных счетов в размере 363,32 доллара для Аны Сколавино.

Наказание и платье

Согласно решению суда супермодель должна была работать в Департаменте санитарии Нью-Йорка на протяжении пяти дней. Так одна из самых гламурных и известных женщин мира, которая еще вчера выходила на подиум Милана и Парижа, теперь направлялась подметать пол на складе.

"Я приезжаю в 7:50 и захожу на склад мимо толпы журналистов, выстроившихся в очередь вдоль дороги длиной около 100 футов, что-то вроде подиума", - вспоминала позже женщина.

Ежедневно Наоми появилась перед фотографами, которые ждали ее на улице, в брендовых нарядах и на каблуках. Однако одного дня она оделась в штаны-сафари, ботинки и майку, которуе дополнила коротким пальто и кепкой. В руке тогда она несла огромную сумку Hermes, в которой был сюрприз, ставший самым знаковым, пафосным и гламурным за всю ее карьеру.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

После отбывания наказания модель переоделась в серебряное платье и гордо продефилировала в нем к автомобилю.

"Я хочу уйти отсюда с высоко поднятой головой. Я хочу выходить в свет стильно, а мода – это то, чем я занимаюсь уже 21 год. Это то, что я люблю. Итак, закончив работу, я надеваю расшитое серебром платье от кутюр Dolce & Gabbana, которое утром положила в сумку", - сказала она.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

На Кэмпбелл было длинное платье на тонких бретельках полностью усыпанное стразами, а также украшенное вышивкой и декором в виде пайеток, бисера и кристаллов.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

У платья было два слоя: первый богато декорированный; второй из тонкого черного тюля. Образ она дополнила босоножками на каблуках, колье на шее, париком с короткими волосами и драгоценностями. Также главным украшением лука стал серебряный металлический корсет на талии с торчащим замком.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Этот случай произошел 23 марта 2007 года, а всего месяцем ранее, на Неделе моды в Милане, платье в котором она шла из Департамента санитарии Нью-Йорка, было представлено на подиуме.

Модель продефилировала в этом платье 22 февраля 2007 года во время показа Dolce & Gabbana осень-зима.

Модель идет по пудиуму во время показа Dolce & Gabbana осень-зима 2007 / Фото: Getty Images

Несмотря на ужасный инцидент, из-за которого пострадал человек, но надмерное общественное внимание, Кэмпбелл смогла обернуть ситуацию в свою пользу, а также сделать отличную рекламу новой коллекции Dolce & Gabba. Платье звезда хранит по сей день.

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