Платье в память о матери и ее роли: как дочь Керри Фишер надела наряд с лицом принцессы Леи

Билли Лурд / © Associated Press

Реклама

Актриса Кэрри Фишер, которая сыграла в трилогии «Звёздные войны» принцессу Лею, ушла из жизни в 2016 году, но звездой на Аллее славы в Голливуде ее наградили аж несколько лет спустя посмертно. Получать почетную награду Фишер пришла ее единственная дочь Билли Лурд.

Билли Лурд / © Associated Press

Девушка решила почтить память матери и ее знаковую роль, поэтому вышла на публику в оригинальном платье от Rodarte на котором была изображена принцесса Лея с ее фирменной прической.

Билли Лурд / © Associated Press

Наряд бренд для Билли Лурд сшил на заказ, но за этим дизайном скрывается более интересная история, ведь на самом деле он был разработан еще при жизни Фишер для коллекции осень-зима 2014 года, которая была посвящена фильмам «Звёздные войны».

Реклама

Тогда Rodarte представил пять платьев с трафаретной печатью, однако наряд с принцессой Леей на подиуме представлен не был.

Показ Rodarte 2014 / © Associated Press

Наряд для Билли был сшит брендом на заказ, о чем его основательницы — сестры Кейт и Лора Малливи — сами рассказали в Instagram, отметив, что это платье замыкает круг из творений для той коллекции.

Билли Лурд / © Associated Press

«Это прекрасное дополнение к платьям из „Звёздных войн“, созданным нами для нашей коллекции осень-зима 2014, и поистине замкнувшийся круг», — заявили сестры.