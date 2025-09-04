- Дата публикации
- Звезды и мода
- 65
- 1 мин
Платье в память о матери и ее роли: как дочь Керри Фишер надела наряд с лицом принцессы Леи
Необычный наряд был сделан для девушки на заказ и стал милым напоминаением о ее матере-звезде.
Актриса Кэрри Фишер, которая сыграла в трилогии «Звёздные войны» принцессу Лею, ушла из жизни в 2016 году, но звездой на Аллее славы в Голливуде ее наградили аж несколько лет спустя посмертно. Получать почетную награду Фишер пришла ее единственная дочь Билли Лурд.
Девушка решила почтить память матери и ее знаковую роль, поэтому вышла на публику в оригинальном платье от Rodarte на котором была изображена принцесса Лея с ее фирменной прической.
Наряд бренд для Билли Лурд сшил на заказ, но за этим дизайном скрывается более интересная история, ведь на самом деле он был разработан еще при жизни Фишер для коллекции осень-зима 2014 года, которая была посвящена фильмам «Звёздные войны».
Тогда Rodarte представил пять платьев с трафаретной печатью, однако наряд с принцессой Леей на подиуме представлен не был.
Наряд для Билли был сшит брендом на заказ, о чем его основательницы — сестры Кейт и Лора Малливи — сами рассказали в Instagram, отметив, что это платье замыкает круг из творений для той коллекции.
«Это прекрасное дополнение к платьям из „Звёздных войн“, созданным нами для нашей коллекции осень-зима 2014, и поистине замкнувшийся круг», — заявили сестры.