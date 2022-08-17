Платье-взятка: история скандального наряда Николь Кидман, который прославил Джона Гальяно

Это один из самых известных нарядов актрисы, в которых она появлялась на красной дорожке, и длительно время он считался самым дорогим.

В 1997 году голливудская звезда Николь Кидман вместе со своим тогдашним мужем Томом Крузом посетила церемонию вручению кинопремии "Оскар". В тот год Круз был номинирован в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Джерри Магуайер", поэтому на красной дорожке к нему было особо пристальное внимание публики и прессы. Николь, также понимая интерес к своей персоне и то, что ее фото с мужем появятся в светской хронике по всему миру, решила сделать особую ставку на образ, поэтому надела на красную дорожку необычное платье от Модного дома Dior.

Николь Кидман и Том Круз, 1997 год / Фото: Associated Press

Автором наряда актрисы был модельер Джон Гальяно, который буквально за год до этого заступил на пост креативного директора Модного дома Dior.

По сути Гальяно был в тот период никому не известным, поскольку ранее только год проработал в Givenchy, и ему было важно, чтобы о нем говорили, ведь это путь к его успеху и успеху бренда, поэтому он предложил Николь Кидман надеть на 69-ю церемонию премии "Оскар" наряд из его новой кутюрной коллекции. Актриса согласилась сделать рекламу дизайнеру, но не бесплатно, а за 2 миллиона долларов. Таким образом, платье голливудской звезды на протяжении 15 лет было самым дорогим нарядом в истории кинопремии (в 2012 году этот рекорд побила Дженнифер Лоуренс, когда вышла на красную дорожку в платье за 4 миллиона долларов).

Николь Кидман и Том Круз, 1997 год / Фото: Getty Images

Наряд Кидман был выполнен из шелка в сложном золото-зеленом оттенке, который прозвали цветом шартрез из-за того, что он напоминал оттенок знаменитого французского ликера. На платье была цветочная вышивка в зоне декольте, а спину украшала сетка с люрексом, вышивка и кисточки.

Николь Кидман и Том Круз, 1997 год / Фото: Getty Images

По бокам у платья было два высоких разреза, украшенных мехом норки. Образ Николь дополнила серьгами от Martin Katz из индийского желтого золота, несколькими браслетами на запястьях, прической-пучком и ярко-красной помадой на губах. Также в образе присутствовали ретро-сумочка в стиле 20-х годов и атласные туфли от Manolo Blahnik.

Николь Кидман и Том Круз, 1997 год / Фото: Getty Images

Когда Гальяно предложил Кидман надеть этот наряд, он не прогадал, ведь платье стало сенсацией того вечера, но также не обошлось и без скандала. То мероприятие также посетили две известные личности - комик Джоан Риверс и ее дочь Мелисса Риверс, которые освещали образы звезд на красной дорожке. Если Мелисса была поражена нарядом Николь и отметила, что платье, созданное Гальяно, - это единственный действительно кутюрный образ на красной дорожке, то вот ее мать имела совершенно другое мнение. Стоит отметить, что Джоан Риверс была довольно скандальной личностью из-за того, что никогда не подбирала слов и остро высказывалась в сторону публичных персон. В тот злополучный вечер под раздачу Риверс-старшой как раз попала Николь. Комик отметила, что цвет платья актрисы неудачный и откровенно называла его уродливым, а когда Николь позировала с мужем для фото, она сказала: "Я ненавижу этот цвет! Меня тошнит от тебя", - и имитировала рвотные позывы на камеру.

Но критика сыграла только на руку Гальяно, о нем начали активно говорить в прессе, поэтому смело можно сказать, что это золотое платье прославило дизайнера на весь мир. А сам наряд неоднократно попадал в подборки самых красивых и оригинальных в истории "Оскара".

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