Платье-взятка: история скандального наряда Николь Кидман, который прославил Джона Гальяно

Это один из самых известных нарядов актрисы, в которых она появлялась на красной дорожке, и длительно время он считался самым дорогим.
В 1997 году голливудская звезда Николь Кидман вместе со своим тогдашним мужем Томом Крузом посетила церемонию вручению кинопремии "Оскар". В тот год Круз был номинирован в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Джерри Магуайер", поэтому на красной дорожке к нему было особо пристальное внимание публики и прессы. Николь, также понимая интерес к своей персоне и то, что ее фото с мужем появятся в светской хронике по всему миру, решила сделать особую ставку на образ, поэтому надела на красную дорожку необычное платье от Модного дома Dior.
Автором наряда актрисы был модельер Джон Гальяно, который буквально за год до этого заступил на пост креативного директора Модного дома Dior.
По сути Гальяно был в тот период никому не известным, поскольку ранее только год проработал в Givenchy, и ему было важно, чтобы о нем говорили, ведь это путь к его успеху и успеху бренда, поэтому он предложил Николь Кидман надеть на 69-ю церемонию премии "Оскар" наряд из его новой кутюрной коллекции. Актриса согласилась сделать рекламу дизайнеру, но не бесплатно, а за 2 миллиона долларов. Таким образом, платье голливудской звезды на протяжении 15 лет было самым дорогим нарядом в истории кинопремии (в 2012 году этот рекорд побила Дженнифер Лоуренс, когда вышла на красную дорожку в платье за 4 миллиона долларов).
Наряд Кидман был выполнен из шелка в сложном золото-зеленом оттенке, который прозвали цветом шартрез из-за того, что он напоминал оттенок знаменитого французского ликера. На платье была цветочная вышивка в зоне декольте, а спину украшала сетка с люрексом, вышивка и кисточки.
По бокам у платья было два высоких разреза, украшенных мехом норки. Образ Николь дополнила серьгами от Martin Katz из индийского желтого золота, несколькими браслетами на запястьях, прической-пучком и ярко-красной помадой на губах. Также в образе присутствовали ретро-сумочка в стиле 20-х годов и атласные туфли от Manolo Blahnik.
Когда Гальяно предложил Кидман надеть этот наряд, он не прогадал, ведь платье стало сенсацией того вечера, но также не обошлось и без скандала. То мероприятие также посетили две известные личности - комик Джоан Риверс и ее дочь Мелисса Риверс, которые освещали образы звезд на красной дорожке. Если Мелисса была поражена нарядом Николь и отметила, что платье, созданное Гальяно, - это единственный действительно кутюрный образ на красной дорожке, то вот ее мать имела совершенно другое мнение. Стоит отметить, что Джоан Риверс была довольно скандальной личностью из-за того, что никогда не подбирала слов и остро высказывалась в сторону публичных персон. В тот злополучный вечер под раздачу Риверс-старшой как раз попала Николь. Комик отметила, что цвет платья актрисы неудачный и откровенно называла его уродливым, а когда Николь позировала с мужем для фото, она сказала: "Я ненавижу этот цвет! Меня тошнит от тебя", - и имитировала рвотные позывы на камеру.
Но критика сыграла только на руку Гальяно, о нем начали активно говорить в прессе, поэтому смело можно сказать, что это золотое платье прославило дизайнера на весь мир. А сам наряд неоднократно попадал в подборки самых красивых и оригинальных в истории "Оскара".
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