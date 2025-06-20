"Платье заботы" принцессы Дианы: что это за наряд и почему у него такое название

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

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Принцесса Диана — одна из самых знаменитых женщин в мире, но не только из-за своей грустной судьбы, а и из-за своего стиля. При жизни ее часто называли иконой моды, а наряды, которые она носила, привлекали много внимание. Однако было в гардеробе Дианы одно платье, которое она любила особенно — синее дневное платье от Bellville Sassoon.

Принцесса Диана / © Getty Images

Этот наряд с ярким цветочным принтом был очень жизнерадостным, поэтому стал основным предметом ее рабочего гардероба для официальных визитов и публичных выступлений. На протяжении нескольких лет Диана часто надевала платье, когда посещала больницы, поскольку веселый принт вызывал позитивную реакцию, особенно у детей, поэтому наряд получил название «платье заботы».

Принцесса Диана / © Associated Press

«Она случайно надела это платье, когда посетила больницу, и дети, казалось, шумели вокруг и им оно понравилось. Если вы похожи на принцессу Уэльскую, которая любила детей, вам не нужен строго официальный костюм для посещения больницы. Вы выбираете очень неформальное платье ярких цветов, как это было. Реакция маленьких детей — благоговение», — рассказал Дэвид Сассун The Sunday Telegraph.

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Также она неоднократно брала платье с собой в различные поездки в другие страны, дополняла его разными украшениями и аксессуарами — к нему много что подходило из-за большого количества цветов, которые присутствовали в наряде.

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

Это дневное платье было сшито из синего крепдешина, оно имело высокий круглый вырез, лиф с оборками, юбку длиной до колена и рукава-тюльпаны. Дизайн был лаконичный, но женственный. Оригинальности дизайну добавляли складки ткани на талии.

Платье принцессы Дианы / © Getty Images

Платье изначально было сшито для ее австралийского тура 1988 года, но Диану продолжали фотографировать в нем вплоть до 1992 года. Однако не все позитивно воспринимали этот наряд — из-за того, что она довольно часто его надевала, пресса была расстроена повторами, а обычных людей это сбивало с толку — они не понимали изображения новые или повторно используемыми в СМИ.

«Она говорила: „Мне постоянно говорят не носить его, но я люблю это платье, мое платье заботы“. Конечно, Диана была первым членом королевской семьи, который нарушил все правила», — говорил дизайнер платья.

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Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images