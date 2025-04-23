"Платье заботы" принцессы Дианы выставят на аукцион за колосальную сумму: что это за наряд

Принцесса Диана / © Associated Press

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На торгах, получивших название Princess Diana 's Style & A Royal Collection, будет представлена ​​огромная коллекция одежды и аксессуаров Дианы, а также предметы одежды других королевских особ. По данным аукционного дома, поклонники смогут сделать ставки на предметы одежды, которые носили королева Елизавета, Уоллис Симпсон, королева-мать и и другие члены королевской семьи, датируемые еще 1800-ми годами.

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

«Это дань уважения моде, королевской власти и устойчивому влиянию одной из самых знаковых фигур 20-го века. Диана изменила образ британской монархии с помощью одежды, используя стиль как мощную форму коммуникации, выходящую за рамки границ и поколений. Ее романтические росчерки, изящные силуэты и смелый выбор цветов были не просто эстетическими — они были заявлениями об автономии. Как она однажды спросила дизайнеров: „Какое сообщение я передам, если надену это?“, — говорится в заявлении аукционного дома.

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

Одним из нарядов, которые выставляют на торгах, будет так называемое «платье заботы». Это синее дневное платье принцессы с короткими рукавами. Оно имело цветочный принт и было одним из любимых у принцессы.

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«Платье было неотъемлемой частью рабочего гардероба Дианы для официальных визитов и публичных выступлений», — сказал Мартин Нолан, соучредитель и исполнительный директор Julien’s, отмечая, что это один из самых исторически значимых предметов на предстоящих торгах. Аукционный дом оценивает платье в 100 000–200 000 долларов.

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана часто надевала это яркое платье с рукавами-тюльпанами, когда навещала детей, особенно больных, — отсюда и его название. Создано платье брендом Belville Sassoon.

Ожидается, что это платье может побить прошлогодний рекорд, когда вечернее платье Дианы 1985 года от Жака Азагури было продано за колоссальные 1,14 миллиона долларов.

Принцесса Диана / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images