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- Звезды и мода
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"Платье заботы" принцессы Дианы выставят на аукцион за колосальную сумму: что это за наряд
Совсем скоро какому-то из поклонников британской королевской семьи может улыбнуться удача, поскольку одно из платьев принцессы Дианы выставят на аукционе Julien’s.
На торгах, получивших название Princess Diana 's Style & A Royal Collection, будет представлена огромная коллекция одежды и аксессуаров Дианы, а также предметы одежды других королевских особ. По данным аукционного дома, поклонники смогут сделать ставки на предметы одежды, которые носили королева Елизавета, Уоллис Симпсон, королева-мать и и другие члены королевской семьи, датируемые еще 1800-ми годами.
«Это дань уважения моде, королевской власти и устойчивому влиянию одной из самых знаковых фигур 20-го века. Диана изменила образ британской монархии с помощью одежды, используя стиль как мощную форму коммуникации, выходящую за рамки границ и поколений. Ее романтические росчерки, изящные силуэты и смелый выбор цветов были не просто эстетическими — они были заявлениями об автономии. Как она однажды спросила дизайнеров: „Какое сообщение я передам, если надену это?“, — говорится в заявлении аукционного дома.
Одним из нарядов, которые выставляют на торгах, будет так называемое «платье заботы». Это синее дневное платье принцессы с короткими рукавами. Оно имело цветочный принт и было одним из любимых у принцессы.
«Платье было неотъемлемой частью рабочего гардероба Дианы для официальных визитов и публичных выступлений», — сказал Мартин Нолан, соучредитель и исполнительный директор Julien’s, отмечая, что это один из самых исторически значимых предметов на предстоящих торгах. Аукционный дом оценивает платье в 100 000–200 000 долларов.
Принцесса Диана часто надевала это яркое платье с рукавами-тюльпанами, когда навещала детей, особенно больных, — отсюда и его название. Создано платье брендом Belville Sassoon.
Ожидается, что это платье может побить прошлогодний рекорд, когда вечернее платье Дианы 1985 года от Жака Азагури было продано за колоссальные 1,14 миллиона долларов.