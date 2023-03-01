Платье-замена: история культового розового наряда Мэрилин Монро, в котором она спела о бриллиантах

Актриса Мэрилин Монро на протяжении десятилетий остается секс-символом и главной голливудской суперзвездой. И это все при том, что она не сыграла ни одной великой роли и не получила "Оскара". Актриса была безумно популярной из-за скандалов, которые бушевали вокруг ее личной жизни, гламурной внешности и сексуальных образов.

Одним из самых успешных в профессиональном плане годов для Монро был 1953-й, поскольку в это время с ее участием на экраны вышло аж три фильма: "Ниагара", "Как выйти замуж за миллионера" и "Джентльмены предпочитают блондинок". Именно эти фильмы укрепили за ней образ секс-символа и "глупой блондинки", а также сделали ее одной из самых продаваемых голливудских звезд.

Подбирая наряды для фильмов, костюмеры и стилисты пытались делать акцент на фигуре Мэрилин "песочные часы", поэтому и в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" Монро должна была изначально появиться в очень сексуальном образе - наряде в стиле кабаре, который состоял из повязки на бедрах с бахромой из кристаллов, бюстье, тоже расшитого камнями, и боди из сетки. Также образ должны были дополнять сетчатые колготки, гламурные туфли, высокие черные перчатки, перья в волосах и веер в руке. Шея и запястья звезды должны были быть увешаны украшениями, напоминающими бриллианты. Образ был смелым и вызывающим, особенно если учесть, что тогда был 1953 год, когда понятие нравов отличалось от сегодняшнего. Однако этот наряд так и не появился в фильме, поскольку съемки как раз совпали со скандалом - ее обнаженные фотографии, сделанные еще в 1949 году для эротического календаря под названием "Золотые мечты", были использованы для первого номера Playboy. Разразился скандал, и, чтобы не вызывать еще большего ажиотажа вокруг актрисы, студией 20th Century Fox было принято решение заменить этот наряд на более скромный.

"Несколько лет назад, когда у меня не было денег ни на еду, ни на аренду жилья, знакомый фотограф попросил меня позировать обнаженной для художественного календаря… Я не стыжусь этого. Я не сделала ничего плохого", - прокомментировала через несколько лет свои фото звезда.

Над образами актрисы работал Уильям Травилла, и именно он придумал и разработал розовое платье из шелкового атласа. В этом наряде в роли Лорелей Ли Монро исполнила в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" знаменитую песню "Бриллианты - лучшие друзья девушек".

Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" / Фото: скриншот с видео

У платья не было бретелек, выполнено оно было из шелка, имело прямую линию декольте и было приталенным, сзади на юбке был высокий разрез, поскольку актрисе нужно было в нем много двигаться и петь. Чтобы нежная ткань наряда была более жесткой и не мялась, пока Монро танцует, дизайнер придумал прикрепить верхний слой платья к плотному фетру.

Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" / Фото: скриншот с видео

Также наряд украшал огромный бант с черной подкладкой, который был частью платья, и тонкий пояс с пряжкой в цвет платья. Чтобы бант держал форму, в него вставили страусиные перья и конский волос.

Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" / Фото: скриншот с видео

Цвет платья был очень ярким и эффектно выделялся на фоне элегантных джентльменов, в окружении которых героиня Монро танцевала в той сцене. Дополняли образ высокие "оперные" перчатки, босоножки, множество украшений, имитирующих бриллианты (в фильме использовали муляж), а также роскошная укладка и макияж с красной помадой на губах.

Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" / Фото: скриншот с видео

Рассматривая перчатки, можно заметить, что они были сделаны не совсем в цвет платья, ведь на ладонях оттенок их был значительно светлее.

Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" / Фото: скриншот с видео

Предполагается, что для фильма Травилла создал два таких платья, ведь наряд был длинным и пачкался, поэтому нужен был еще один на замену. В 2010 году розовое платье было продано на аукционе Profiles in History за 370 тысяч долларов, хотя изначально за него хотели получить около 250 тысяч. Однако существует предположение, что продали на аукционе именно копию платья, а не вариант, в котором актриса танцевала в фильме, но этот слух так и не был подтвержден. Владелец же аукционного дома Джо Маддалена рассказал в одном из интервью, что платье находилось в частной коллекции с 1960-х годов, а первоначальный покупатель получил его от студии 20th Century Fox.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Образ Мэрилин в этом оригинальном платье стал частью поп-культуры и на протяжении многих лет служил вдохновением для многих звезд и неоднократно воссоздавался в других фильмах, клипах, театральных постановках, фотосессиях и скетч-шоу.

Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" / Фото: скриншот с видео

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