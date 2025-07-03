ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
914
Время на прочтение
1 мин

Платки Елизаветы II от Hermès: какие принты выбирала для своей коллекции королева

За свою жизнь королева Елизавета собрала не только большую коллекцию шляпок, но также очень много ярких и креативных платков от Модного дома Hermès, которые любила надевать на прогулки и спортивные мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Елизавета

Королева Елизавета / © Getty Images

Большая поклонница платков и шарфов по имени Эбигейл Гудман, решила провести свое личное расследование и рассекретить, какие же платки надевала королева и собрала свой личный топ-5.

Платок Couvertures et tenues de jour («Одеяла и повседневная одежда»)

Фото: Hermès

Фото: Hermès

Этот знаковый аксессуар является частью истории Hermès, для которого лошадь всегда была его главным вдохновителем. Дизайн создан Жаком Эделем в 1962 году.

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Платок Le timbalier («Литаврист»)

Фото: scarfsage.com

Фото: scarfsage.com

Принт для платка создан Мари-Франсуазой Эрон в 1961 году. Дизайны Эрон славятся своей сложной детализацией, мастерским использованием цвета и способностью органично сочетать элегантность с причудливостью.

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Платок Monarch («Монарх»)

Фото: scarfsage.com

Фото: scarfsage.com

Дизайн был создан Ксавье де Порет в 1974 году, который известен детальными изображениями животных. Многие платки робот считаются произведением искусства.

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Платок Régina («Регина»)

Фото: scarfsage.com

Фото: scarfsage.com

Это платок Regina ограниченной серии, специально выпущенный Hermès в 2002 году в честь Золотого юбилея Ее Величества королевы. Автором дизайна платка стала Лейла Менчари.

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Платок The royal mews («Королевские конюшни»)

Фото: sothebys

Фото: sothebys

Дизайн был создан Жаном Де Фужеролем в 1994 году. Его проекты часто черпают вдохновение из мира конного спорта, включая элементы как традиционного, так и современного искусства верховой езды, что мы и видим на этом изделии.

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie