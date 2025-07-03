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- Звезды и мода
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Платки Елизаветы II от Hermès: какие принты выбирала для своей коллекции королева
За свою жизнь королева Елизавета собрала не только большую коллекцию шляпок, но также очень много ярких и креативных платков от Модного дома Hermès, которые любила надевать на прогулки и спортивные мероприятия.
Большая поклонница платков и шарфов по имени Эбигейл Гудман, решила провести свое личное расследование и рассекретить, какие же платки надевала королева и собрала свой личный топ-5.
Платок Couvertures et tenues de jour («Одеяла и повседневная одежда»)
Этот знаковый аксессуар является частью истории Hermès, для которого лошадь всегда была его главным вдохновителем. Дизайн создан Жаком Эделем в 1962 году.
Платок Le timbalier («Литаврист»)
Принт для платка создан Мари-Франсуазой Эрон в 1961 году. Дизайны Эрон славятся своей сложной детализацией, мастерским использованием цвета и способностью органично сочетать элегантность с причудливостью.
Платок Monarch («Монарх»)
Дизайн был создан Ксавье де Порет в 1974 году, который известен детальными изображениями животных. Многие платки робот считаются произведением искусства.
Платок Régina («Регина»)
Это платок Regina ограниченной серии, специально выпущенный Hermès в 2002 году в честь Золотого юбилея Ее Величества королевы. Автором дизайна платка стала Лейла Менчари.
Платок The royal mews («Королевские конюшни»)
Дизайн был создан Жаном Де Фужеролем в 1994 году. Его проекты часто черпают вдохновение из мира конного спорта, включая элементы как традиционного, так и современного искусства верховой езды, что мы и видим на этом изделии.