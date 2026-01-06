Платки Hermes Мелании Трамп: какие модели носит первая леди США и чем они особенные

Платки Hermes Мелании Трамп / © Associated Press

Одним из любимых брендов первой леди Америки является французский Модный дом Hermes, который славится прежде всего своими изделиями из кожи, в частности, легендарными сумками Birkin и Kelly. Однако также большой популярностью пользуются шелковые платки бренда, которые являются настоящим произведением искусства и ценятся в мире.

Мелания в подобном аксессуаре появляется на публике крайне редко, однако платки Hermes у нее конечно есть и ее в них фотографировали. Именно поэтому предлагаем посмотреть, какие из моделей выбрала для себя первая леди и кто их создал.

Brides Fleuries

Этот нежный платок, которым госпожа Трамп дополнила синий костюм, создан в 1957 году Юго Грискаром — французским иллюстратором и художником-декоратором, который был одним из ключевых авторов легендарных шелковых платков Hermès. Именно он создал Brides fleuries — платок, который является воспроизведением его вышитой вручную версии, покрытой дикими цветами. Благодаря высокопрофессиональной шелкотрафаретной печати, кажется, что цветы действительно вышиты.

Мелания Трамп, 2017 год / © Associated Press

Грискар, родившийся в 1907 году в Мюнхене, был одаренным художником с молодых лет. Он учился в École des Beaux-Arts в Париже, а позже, в 1939 году, присоединился к Hermès, где стал первым дизайнером платков бренда. Дизайнер за время своей работы в Hermès разработал более 100 культовых платков, каждый из которых является отражением его уникального чувства стиля и изобретательности. Он работал в Hermès до своей смерти в 1959 году.

Платок Brides Fleuries / фото: scarfsage.com

Что касается стиля и дизайна, то Грискар часто включал элементы истории, природы и культуры в свои работы, демонстрируя свои глубокие знания и увлечение искусством. Его платки были не только визуально потрясающими, но и рассказывали истории благодаря своим изящным деталям и ярким цветам. В результате каждый платок Hermès, разработанный Григкаром, стал желанным коллекционным предметом, который обожают как энтузиасты моды, так и коллекционеры искусства.

Projets Carres

Этот платок первая леди надела на голову, чтобы защитить прическу от сильного ветра. Модель голубого цвета, которую она в тот раз выбрала, является работой Анри д’Ориньи — французского художника и дизайнера, одного из важнейших авторов шелковых платков Hermès второй половины ХХ века.

Мелания Трамп, 2019 год / © Getty Images

Анри д’Ориньи разработал этот платок, как часть осенне-зимней коллекции 2007 года и вроде бы это была первая коллекция, разработанная в цифровом формате, а не вручную. На платке изображены орудия для верховой езды: удила, трензели, ремешки, уздечки, стремена, шпоры, гребешки для гривы и даже маленькие мухобойки из конского волоса и плетеные кожаные ручки. Все детали сочетаются, образуя этот изысканный узор. Также изображения дополнены драматическими тенями и создают иллюзию пространства и глубины.

Платок Projets Carres / фото: jolicloset.com

Кроме работы над платками, д’Ориньи также сыграл значительную роль в дизайне галстуков и часов Hermès.