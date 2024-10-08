Платок вместо повязки для руки: рассматриваем особый аксессуар княгини Монако Грейс Келли

Чтобы выглядеть красиво на приеме, княгиня решила использовать шелковый платок. Что это был за аксессуар вы можете узнать ниже.

1959 году с княгиней Монако Грейс Келли произошел несчастный случай - ее укусила оса в ее же летней резиденции в Мон-Ажеле. Из-за произошедшего княгиня страдала от сильной боли.

Папарацци запечатлели Грейс с мужем, когда они поднимались на яхту миллиардера Аристотеля Онассиса, который пригласил пару на званый ужин.

Княгиня на фото запечатлена с подвязанной рукой, но в качестве бандажа использовала шелковый платок.

Грейс Келли / Фото: Associated Press

Спустя 65 лет с того дня, большая поклонница платков и шарфов по имени Эбигейл Гудман, решила провести свое личное расследование и рассекретить, какой же платок использовала для своей руки княгиня.

В результате поиска Эбигейл узнала, что автором принта для этого изделия был Хьюго Грыгкар - дизайнер и художник создавший множество замечательных дизайнов для платков Hermès.

Платок Грейс Келли / Фото: Associated Press

На Келли был платок под названием Arm de Monaco созданный в 1959 году.

Платок Armes de Monaco от Hermès / фото: Haynault ventes publiques

Напомним, что Грейс Келли очень любила бренд Hermès и в ее честь они даже назвали сумку - одну из самых элегантных моделей бренда.

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