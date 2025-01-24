Платья-баннеры: как в Викторианскую эпоху различные магазины использовали моду для рекламы

В Америке владельцы магазинов в 19 веке нанимали женщин на очень необычную работу - быть моделями для их продукции. Однако рекламировали они не одежду или шляпы, а совершенно любые товары, к которым продавец хотел привлечь внимание.

Так эти "женщины-баннеры" позировали для фото в пышных платьях, которые были полностью увешаны какими-то предметами, например, если их наняла пекарня, то платья были украшены булочками и кренделями, а если это был магазин кузнеца - платье было увешано гвоздями и подковами. Иногда продукцией украшались даже волосы или шляпы.

Фотографии с женщинами в таких платьях были сделаны, потому что это стало довольно забавной традицией в некоторых городах и почти соревнованием - магазины пытались превзойти друг друга в этих фантастических костюмах.

Идея фотографий заключалась в том, что некоторое их количество будет распространено на улице или напечатано в газетах. Так что это явление было довольно популярно с 1870-х по 1890-е годы, но впоследствии оно, конечно же, вышло из моды.

Подборку забавных платьев той эпохи сделала историк Эми Бойингтон в своем Instagram.

Также напомним, что конце 19 и начале 20 века появилась другая мода. Мешки для муки и корма стали одними из важных вещей, благодаря которым создали много красивых нарядов. Женщины использовали материалы, в которых продавались мука и крупы, чтобы шить одежду для себя и своей семьи.

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