- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 257
- Время на прочтение
- 2 мин
Платья-кольчуги Пако Рабанна: как металл перевернул моду 1960-х годов
Это культовое платье появилось в эпоху, когда мир увлекался космическими исследованиями после высадки человека на Луну, поэтому неудивительно, что сделано оно из алюминия.
Французского дизайнера Пако Рабанна часто называли «архитектором моды» или «металлургом высокой моды», а все из-за платьев-кольчуг, которые стали визитной карточкой его бренда. Он использовал в своих работах нетрадиционные материалы, в том числе металл.
Впервые подобную одежду Рабанн создал для дебютной коллекции своего одноименного бренда в 1964 году, которую назвал «Двенадцать экспериментальных платьев», а в 1966 году создал кутюрную коллекцию, которую назвал «Двенадцать непригодных для ношения платьев» и в обоих были изделия из металла, которые больше напоминали доспехи.
Эти творения дизайнера бросали вызов самому определению слова «одежда», ведь не соответствовали всему тому, что в него исторически заложено, зато они соответствовали космически-футуристической эстетике Рабанна.
Дизайнер стал первопроходцем в подобном направлении развития моды, а его платья-колчуги и другие изделия из металла и пластика определили эстетику космической эры конца 1960-х годов, в которой активно развивалась авангардная мода. И именно это инновационное использование необычных, промышленных материалов отличало его от других тогдашних дизайнеров.
Инновационные металлические платья и юбки были собраны вручную из металлических дисков, пластин или геометрических модулей, соединенных кольцами или проволокой.
Эти революционные кольчужные платья остаются такими же же желанными, как и раньше, а одноименный Модный дом продолжает выпускать коллекции, отсылающие к его архивным творениям, в том числе из моды не выходит и легендарная сумка Le 1969, созданная дизайнером в этой эстетике.
Современные интерпретации творений дизайнера с отсылкой к его металлической эстетике и футуризму: