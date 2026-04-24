Платья-кольчуги Пако Рабанна: как металл перевернул моду 1960-х годов

Металлическое платье Paco Rabanne / © Getty Images

Французского дизайнера Пако Рабанна часто называли «архитектором моды» или «металлургом высокой моды», а все из-за платьев-кольчуг, которые стали визитной карточкой его бренда. Он использовал в своих работах нетрадиционные материалы, в том числе металл.

Впервые подобную одежду Рабанн создал для дебютной коллекции своего одноименного бренда в 1964 году, которую назвал «Двенадцать экспериментальных платьев», а в 1966 году создал кутюрную коллекцию, которую назвал «Двенадцать непригодных для ношения платьев» и в обоих были изделия из металла, которые больше напоминали доспехи.

Дизайнер Пако Рабанн, 1968 год / © Getty Images

Эти творения дизайнера бросали вызов самому определению слова «одежда», ведь не соответствовали всему тому, что в него исторически заложено, зато они соответствовали космически-футуристической эстетике Рабанна.

Дизайнер стал первопроходцем в подобном направлении развития моды, а его платья-колчуги и другие изделия из металла и пластика определили эстетику космической эры конца 1960-х годов, в которой активно развивалась авангардная мода. И именно это инновационное использование необычных, промышленных материалов отличало его от других тогдашних дизайнеров.

Модель демонстрирует платье из металлических пластин от Paco Rabanne / © Getty Images

Инновационные металлические платья и юбки были собраны вручную из металлических дисков, пластин или геометрических модулей, соединенных кольцами или проволокой.

Модель в серебряном кольчужном болеро с соответствующей мини-юбкой от Paco Rabanne / © Getty Images

Эти революционные кольчужные платья остаются такими же же желанными, как и раньше, а одноименный Модный дом продолжает выпускать коллекции, отсылающие к его архивным творениям, в том числе из моды не выходит и легендарная сумка Le 1969, созданная дизайнером в этой эстетике.

Модель демонстрирует платье от Paco Rabanne / © Getty Images

Современные интерпретации творений дизайнера с отсылкой к его металлической эстетике и футуризму:

Образ от Paco Rabanne / © Getty Images

Джиджи Хадид в образе от Paco Rabanne / © Getty Images