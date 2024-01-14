Платья отошли на второй план: кто из знаменитостей носил брючные костюмы на этой неделе

Такой формат вечернего наряда знаменитости выбирают из-за его удобства, практичности и оригинальности.

В последнее время вечерние платья все чаще поступаются местами на красных дорожках и различных светских мероприятиях брюкам, а точнее брючным костюмам. Поэтому предлагаем посмотреть, кто носил такие наряды в последнее время.

Эмили Блант

Актриса позировала в роскошном наряде от Louis Vuitton с оригинальным жакетом на мероприятии AFI Awards Luncheon. Образ она дополнила квадратной сумкой.

Фото: Associated Press

Кэри Маллиган

На The BAFTA Tea Party актриса пришла в костюме нежно-желтого цвета от The Row.

Фото: Associated Press

Флоренс Пью

Она отдала предпочтение костюму от Stella McCartney из коллекции весна-лето 2024. У костюма были широкие штаны, а жакет носился полурастегнутым.

Фото: Associated Press

Джоди Фостер

Голливудская звезда надела на этой неделе костюм от Christian Dior с жакетом оригинальной формы, который также напоминал их знаменитую модель The Bar.

Фото: Associated Press

Кэтрин Хан

На мероприятие Primetime Emmy Performer Nominees Celebration она выбрала роскошный костюм фасона оверсайз в цером оттенке. наряд актрисы был от Magda Butrym.

Фото: Associated Press

Белла Рамзи

Звезда "Игры престолов" и "Одни из нас" также носила костюм на этой неделе, но с шортами. Образ юной актрисы был от Thom Browne. В этом луке она появилась на BAFTA Tea Party.

Фото: Associated Press

Селена Гомес

Певица же отдала предпочтение полоске. Селена носила костюм-тройку от Giuseppe di Morabito.

Фото: Associated Press

Мерил Стрип

Оскароносная актриса выбрала для красной дорожки наряд лавандового цвета от Givenchy.

Фото: Associated Press

Дженна Ортега

Главная героиня популярного сериала от Netflix "Уэнсдей" посетила 17-й ежегодный вечер MPTF в костюме от бренда Monse.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

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