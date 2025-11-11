Почему Элизабет Тейлор надела желтое свадебное платье: история нежного наряда культовой актрисы

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон / © Getty Images

Актриса Элизабет Тейлор выходила замужем восемь раз и на каждую свою свадьбу надевала новое платье и белым из них было только одно — первое. Однако самым необычным свадебным нарядом актрисы, поскольку такой цвет невесты ну очень редко выбирают, было то, которое она надела на роспись с Ричардом Бертоном — коллегой по фильму «Клеопатра». Во время работы актеры безумно влюбились друг в друга и начали свой страстный роман, хотя оба еще были в браке.

Когда решили поженится, Элизабет захотела надеть на свадьбу, которая уже на тот момент была для нее четвертой, наряд ярко-желтого, канареечного цвета.

Такой образ она выбрала, поскольку решила включить в него нечто важное, связанное с историей их знакомства и любви. Желтая ткань символизировала золото и образы в фильме «Клеопатра» Элизабет, в которых она поражала зрителей с экрана.

Актриса носила свободное желтое свадебное платье длиной до колена в стиле «ампир», у которого помимо завышенной талии были длинные рукава, но также объемный ворот и свободные манжеты. Под грудью платье украшал небольшой шелковый бантик, а на спине был кейп из легкой шифоновой ткани.

Создала для нее этот необычный свадебный наряд Ирен Шарафф — дизайнер костюмов для фильма «Клеопатра», которую Элизабет специально наняла.

Также Элизабет дополнила к наряду брошь с большим изумрудом и бриллиантами от Bulgari, которую ей подарил Ричард, и сделала и особенную прическу с шиньоном и гиацинтами, которые должны были символизировать невинность и чистоту. Также в ее волосах можно увидеть небольшие заколки-бантики — они перекликались с тем, который был на платье. В руках она держала небольшой букет с желтыми цветами.

Брак Элизабет и Ричарда Бертона продлился 10 лет — они поженились в 1964 году и развелись в 1974 году. Затем актеры опять ненадолго помирились и снова поженились но и второй брак оказался несчастливым.