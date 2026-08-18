Почему Елизавета II носила яркие цвета и кто разношивал ее туфли: секреты королевского гардероба

Королева Елизавета II / © Associated Press

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Для миллионов людей королева Елизавета II ассоциировалась с яркими нарядами, шляпками и безупречными силуэтами, которые часто были видны издалека — и это было вовсе не случайно. За каждым таким образом стояли часы работы, десятки практических решений и люди, знавшие королевский гардероб до мельчайших деталей.

Королева Елизавета II / © Associated Press

О том, как создавались образы Елизаветы II, рассказала Анжела Келли— человек, который почти три десятилетия работал бок о бок с королевой. Она была швеей и модисткой, занимавшей должность личной помощницы и старшей костюмерши королевы Елизаветы II.

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Свои воспоминания она опубликовала в книге «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe».

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Выбор тканей

Когда Келли работала над новым нарядом, она не всегда начинала с эскиза. Сначала в руки попадала ткань. Она использовала большие образцы материала, которые называла «пробниками», позволявшие почувствовать ткань ещё до того, как принималось решение о её покупке.

«Я сжимаю и скручиваю образец в руках, а потом снова разглаживаю его. Если материал остаётся смятым или на нём появляются складки, он непригоден для использования, поэтому я его отбраковываю».

Королева Елизавета II / © Associated Press

Её особенно интересовало, как движется ткань. Легкие, мягкие материалы она могла испытывать даже с помощью вентилятора, чтобы увидеть, как они будут вести себя на ветру.

«Выбор ткани, безусловно, имеет большое значение. Есть красивые ткани, которые хорошо подходят, но могут цепляться за предметы или затягиваться, например, за часы Её Величества. Ткани с редким переплетением легко теряют форму, поэтому для них нужна хорошая подкладка. Кроме того, на них могут появляться торчащие нитки, из-за чего одежда будет выглядеть неопрятно и непривлекательно».

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Цвет и детали

Елизавета II понимала, что во время публичных мероприятий её должно было быть хорошо видно как можно большему количеству людей. Именно поэтому Келли часто выбирала яркие, выразительные цвета. Это было особенно важно во время встреч с публикой.

«Выбранный цвет должен идти Королеве и соответствовать случаю. Яркие цвета хорошо смотрятся днём: они помогают ей выделяться из толпы и оставаться заметной для доброжелателей, пришедших увидеть её. Когда меняется освещение или Её Величество переходит в помещение, это влияет на цвет и текстуру ткани — и это также необходимо учитывать».

Королева Елизавета II / © Associated Press

Когда Её Величество приезжала в школу или детский центр, для неё подбирали жизнерадостные цвета, а шляпку украшали деталями, которые могли понравиться детям: перьями, цветами, лентами, завитками. Во время посещений домов престарелых выбирали насыщенные, хорошо заметные цвета и чёткие силуэты шляпок. Это помогало людям с нарушениями зрения лучше видеть королеву и чувствовать себя вовлечёнными в происходящее.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Келли также рассматривала четыре времени года отдельно и индивидуально — у каждого из них была своя палитра и набор тканей:

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Весна — это более нежные и светлые цвета, цветочные мотивы, лёгкие пальто и жакеты, но, поскольку погода переменчива, использовались более тёплые ткани, чтобы защитить Её Величество от холода.

Лето — это лёгкие, динамичные ткани, которые колышутся и развеваются на ветру. Келли использовала крупные цветочные мотивы и яркие цвета.

Осень более прохладная, поэтому выбирались ткани средней и большей плотности, такие как шерсть, кашемир и двойной креп, с более спокойной цветовой палитрой.

Зима приносила золотой, королевский синий, насыщенный фиолетовый, а также бархат и более плотную шерсть, с соответствующими шарфами, большими воротниками и теплыми шапками. Также с 2019 года использовался искусственный мех.

Платье должно было соответствовать случаю

Кроме того, Анджела отметила, что самые запоминающиеся платья королевы создавались для конкретных событий, таких как государственные церемонии или королевские турне. Когда их планировали, Елизавета просматривала эскизы, чтобы подобрать стиль, который бы соответствовал людям и культуре страны, которую ей предстояло посетить. В целом вырезы на пальто и жакетах не должны были быть ни слишком высокими, ни слишком низкими, а также не должны были сковывать движения. Особенно это касалось толстых шерстяных пальто с широкими, объёмными воротниками. Низкий вырез на длинном платье позволял характерному ожерелью хорошо лежать и оставаться заметным. Для теплой погоды Анджела обычно создавала одежду с открытым вырезом, а для более прохладной — вырез должен был быть выше и закрытее.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Если же мероприятие требовало более нарядного дизайна — Елизавета не была против бисера или кристаллов, но, если платье было декорировано, Анджела добавляла к нему дополнительные слои подкладки, чтобы королеве было удобнее в таком наряде. Участки с бисером старались размещать спереди и по бокам.

Одежду для королевы создавали с учётом того, что ей приходилось долго сидеть в автомобиле. Пальто или жакет должны были быть удобными и практичными. После длительной поездки, выходя из машины, Её Величество должна была быть уверена, что наряд будет правильно лежать и не будет помятым.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Длина королевского платья

Длина платья зависела от случая. Дневной наряд обычно заканчивался чуть ниже колена. Коктейльное платье для приема могло быть такой же длины или иметь «балетную» длину — заканчиваться примерно на уровне середины икры или чуть ниже. Именно этот вариант Келли считала особенно удачным, поскольку он позволял королеве свободно ходить.

Лестница могла стать проблемой, если платье было слишком длинным или слишком узким. Поэтому время от времени Елизавету II можно было увидеть в юбках, расширяющихся от бедер или колен. Для длинных юбок Келли часто использовала силуэт «рыбий хвост»: он создавал красивую форму сзади, но не мешал двигаться.

Королева Елизавета II / © Associated Press

В целом королева предпочитала облегающую, но не слишком узкую одежду. Рукава — три четверти или полной длины, но не слишком широкие у запястья. Причина была удивительно проста: во время обеда или ужина широкие манжеты могли оказаться в супе.

Когда дизайн был готов, наступала очередь встречи с королевой. Келли приносила свои идеи, предложенные комплекты и образцы материалов. Обычно такая встреча длилась не более часа, и как только они приходили к согласию, наряды изготавливались довольно быстро. Затем проводились две примерки, чтобы убедиться, что каждый предмет одежды идеально сидит.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Что касается конструкции, то Анджела для удобства всегда использовала молнии — это позволяло быстро снять наряд и не испортить прическу. Также в платьях использовались утяжелители на подоле, чтобы внезапный порыв ветра не поднял юбку.

Туфли

Обувь Елизаветы II в основном изготавливали вручную. Обычно каблуки не превышали пяти сантиметров. Для неровных поверхностей — брусчатки, гравия или травы — королева носила обувь с более низкими каблуками.

Для королевы самыми практичными были кремовые, белые или чёрные туфли: одна пара могла подходить ко многим разным образам, но прежде чем новая пара попадала на ноги Ее Величества, её нужно было разносить, и этим занималась Келли. Причина этого в том, что у королевы было очень мало времени на себя, а тем более — на то, чтобы самостоятельно разнашивать новую обувь. Келли и Елизавета II носили один и тот же размер, поэтому дизайнер сама надевала новую пару и носила её, пока она не становилась достаточно удобной.

Шляпка

После 18:00 Елизавета II обычно не носила шляпку, но государственные мероприятия и торжественные ужины были исключением, и тогда её могла заменить прическа или тиара. В дневном же образе шляпка должна была выполнять сразу несколько задач: дополнять наряд, выделять королеву из толпы, но в то же время не мешать ей двигаться.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Когда Её Величество садилась в автомобиль, шляпка не должна была создавать проблем. Когда она выходила к толпе, люди должны были видеть её лицо. Даже высота его верхней части и ширина полей были тщательно продуманы, чтобы соответствовать этим правилам.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Наряд мог прослужить 25 лет

Срок службы королевских нарядов мог достигать примерно 25 лет. Елизавета II была бережливой и хотела, чтобы одежду как можно чаще перешивали, адаптировали и использовали повторно. Но здесь возникала ещё одна проблема: публика и СМИ внимательно следили за тем, что она носила.

Поэтому после двух-трёх появлений тот или иной наряд становился знакомым журналистам и общественности, и Келли с её помощниками либо искали способы изменить его, либо переводили вещь в другую категорию гардероба. Платье или костюм могли стать частью гардероба для частных поездок в Балморал или Сандрингем либо использоваться в качестве утреннего наряда.

Королева Елизавета II / © Associated Press

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