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- Звезды и мода
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Почему Грейс Келли носила на аудиенции с Папой Римским только черное платье и мантилью
Одна из самых известных княгинь Монако встречалась с Папой Римским несколько раз, но всегда была облачена во все черное.
В мире есть только семь женщин, которым разрешено носить белое рядом с Папой. Традиция называется «il privilegio del bianco» на итальянском или «le privil ge du blanc» на французском, что переводится как «привилегия белого» и распространяется исключительно на определенных королев и принцесс исповедующих католицизм. Протокол говорит, что имеющие разрешение женщины могут носить белое на мероприятиях в Ватикане, таких как частные аудиенции у Папы, канонизация, беатификация и особые мессы, и они обычно так и поступают.
Однако если сейчас принцесса Шарлин может появляться на аудиенции в белом наряде, то это исключение. Княгине Монако было разрешено надеть белое в Ватикан только в 2013 году, а разрешение дал тогдашний Папа Бенедикт XVI дому Гримальди, к которому она относится после брака.
Поэтому предшественница Шарлин — принцесса Грейс — появлялась на аудиенции только в черном и с черной мантильей на голове. Также, согласно строгому протоколу, женщины должны были носить длинные закрытые платья и закрытую обувь.
Сейчас это правило тоже смягчено и на аудиенции разрешается носить платье длины миди или ниже колен.