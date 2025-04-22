Почему Грейс Келли носила на аудиенции с Папой Римским только черное платье и мантилью

Грейс Келли и Ренье III направляются на церемонию интронизации Папы Иоанна Павла II, 25 октября 1978 года. / © Associated Press

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В мире есть только семь женщин, которым разрешено носить белое рядом с Папой. Традиция называется «il privilegio del bianco» на итальянском или «le privil ge du blanc» на французском, что переводится как «привилегия белого» и распространяется исключительно на определенных королев и принцесс исповедующих католицизм. Протокол говорит, что имеющие разрешение женщины могут носить белое на мероприятиях в Ватикане, таких как частные аудиенции у Папы, канонизация, беатификация и особые мессы, и они обычно так и поступают.

Однако если сейчас принцесса Шарлин может появляться на аудиенции в белом наряде, то это исключение. Княгине Монако было разрешено надеть белое в Ватикан только в 2013 году, а разрешение дал тогдашний Папа Бенедикт XVI дому Гримальди, к которому она относится после брака.

Княгиня Шарлин / © Associated Press

Поэтому предшественница Шарлин — принцесса Грейс — появлялась на аудиенции только в черном и с черной мантильей на голове. Также, согласно строгому протоколу, женщины должны были носить длинные закрытые платья и закрытую обувь.

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Грейс Келли и Ренье III после частной аудиенции у Папы Пия XII, 18 июня 1959 года / © Associated Press

Грейс Келли / © Getty Images

Сейчас это правило тоже смягчено и на аудиенции разрешается носить платье длины миди или ниже колен.