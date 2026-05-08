Почему мужчины были одержимы обтягивающими чулками в эпоху Возрождения - ответ вас удивит

Забудьте о прессе с кубиками — в эпоху Возрождения главным символом статуса были длинные, красиво сформированные ноги с выразительными икрами, обжатыми красивыми чулками.

Портрет Джеймса Стюарта, короля Шотландии / © Getty Images

По словам иторикини Эми Боингтон, в 16 веке мужская мода развивалась так, что ноги становились очень заметными, ведь брюки-гозе — объемные короткие штаны — становились все выше. Это привлекало внимание и к гульфику, и к форме ног. Иногда высота этих гозе доходила до крайностей.

Икры особенно ценились в ту эпоху, и некоторые мужчины даже подкладывали что-то, чтобы они казались больше. В молодости Генрих 8 славился своим телосложением и особенно гордился икрами.

Но массивность была не единственным идеалом — длинные ноги тоже очень ценились, ведь они идеально подходили для танцев. В королевских кругах умение мужчины танцевать было чрезвычайно важным, поэтому демонстрация ног в таких чулках позволяла показать свою сложную работу ног в танце.

Чулки также были очень дорогими. Они демонстрировали ваше богатство и статус. Если их изготавливали из шелка, они могли стоить столько же, сколько рабочий зарабатывал за целый год. Цветные чулки тоже были дорогими, ведь для них нужны были ценные красители.

