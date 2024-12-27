Почему мужчины в Средневековье носили остроносые туфли: забавный факт, который вас удивит

Остроносые туфли были абсолютным мастхэвом в нулевых, а затем вернулись к нам в 2024 году одним из трендов. Однако, как и многие другие вещи, такие туфли появились за долго до того, как возникли понятия трендов или моды как таковой.

Кожаные туфли с длинными носками впервые появились в Европе в конце Средневековья и назывались пулены. По словам историка Эми Бойингтон, они обычно изготавливались из кожи, а длинные носки часто набивались шерстью, чтобы они сохраняли свою форму. Эта обувь стала прерогативой богатых и аристократии, что означало, что никто ниже этого статуса не мог ее носить. В 1463 году король Англии Эдуард IV фактически издал закон о роскоши, гласящий, что ни один рыцарь в статусе лорда, сквайра, джентльмена или иное лицо не должен использовать или носить после праздника Святого Петра никакую обувь или сапоги с носками, длина которых превышает два дюйма (это около пяти сантиметров).

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Хотя это была унисекс-обувь, поначалу они воспринимались как более мужская форма одежды, и у мужчин были самые длинные носки. И, конечно, со временем пулены стали своего рода сексуализированы и при их помощи мужчины пытались показать свое "большое мужское достоинство".

Христианские критики на самом деле говорили, что эта обувь безнравственна, потому что мужчины, которые ее носили, искали благосклонности женщин со всеми видами непристойности. Со временем критики также начали ассоциировать эту обувь с гомосексуализмом, с женоподобностью и тщеславием.

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Остроносые туфли фактически запрещали делать несколько раз в Европе, но они всегда, казалось, снова появлялись и становились популярными. А в 1465 году в Англии они были фактически полностью запрещены. Однако к 1480-м годам все равно вышли из моды.

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