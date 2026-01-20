Почему Пэрис и Ники Хилтон выбрали похожие платья для своих свадеб: объяснение оказалось очевидным

Пэрис, Ники и Кэти Хилтон

Мама и папа Пэрис Хилтон — Кэти и Рик — поженились в 1979 году, когда Кэти было 20 лет. Невеста выбрала для своего особенного дня лаконичное классическое платье с легкой юбкой, высокой горловиной и длинными рукавами.

Наряд украшало цветочное кружево. Невеста дополнила образ нежными цветами в волосах и прозрачной невесомой фатой. Это был романтический образ, который хоть и выдержан в эстетике конца 70-х годов, но все же несомненно достаточно классический.

Кэти Хилтон / фото: instagram.com/kathyhilton

Поэтому без сомнений, что дочери Кэти — Пэрис и Ники — подражали маме Кэти, когда создавали свои свадебные платья.

Дизайны обоих нарядов были очень похожими, как можно заметить в них использованы цветочные аппликации, кружево, а также у обоих платьев похожий силуэт — высокая горловина и длинные рукава.

Нини Хилтон / © Getty Images

Платье для Ники создали Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли, которые работали в Модном доме Valentino. Наряд сочетал в себе эстетику самых известных платьев невест в мире — Кей Миддлтон и Грейс Келли и полностью состоял из крупного цветочного кружева, а шлейф был в три метра.

Платье было изготовлено из трех разных оттенков слоновой кости и серебряного гипюра и украшено хрустальными бусинами. А вуаль, которой невеста дополнила наряд, была украшена по краям винтажным кружевом.

Пэрис Хилтон / фото: instagram.com/parishilton

Платье Пэрис создал для нее Модный дом Oscar de la Renta. Роскошный и нежный наряд имел кринолиновую юбку, которую покрывало 20 слоев легкого тюля, расшитого цветочными аппликациями.

Хилтон объяснила, что всегда мечтала пройти к алтарю в «потрясающем платье, которое было бы красивым, вневременным и шикарным» и именно такой наряд она и выбрала.