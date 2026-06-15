Почему распущенные волосы у женщин считались скандальными в прошлом: историк объяснил

Портрет леди Николас Гиллард / © Getty Images

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Поскольку это было довольно рискованно с точки зрения общественной морали, историк Эми Бойнгтон объяснила, почему женщины вообще так поступали.

В прошлом женщины были ограничены строгими правилами в отношении одежды и причесок. Уважаемые состоятельные зрелые женщины должны были постоянно носить волосы, убранные вверх, обычно украшая их драгоценностями и изысканными головными уборами.

Распущенные волосы, свободно ниспадавшие на плечи, разрешались только девушкам и незамужним женщинам — они были символом молодости и готовности к браку. Длинные распущенные волосы считались чем-то очень личным и даже интимным, поэтому после замужества их обычно мог видеть только муж женщины. Поэтому, когда замужнюю женщину изображали на портрете с распущенными волосами, свободно ниспадающими на плечи, это был сознательный риск. Почему же они на это шли?

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Для некоторых изображать себя таким образом было высшим проявлением романтического жеста. Некоторые из таких портретов были миниатюрными и создавались исключительно для частного просмотра, например, как эротическая работа американской художницы Сары Гудридж.

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