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- Звезды и мода
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Почему у платья Элизабет Тейлор исчезли рукава: разгадка тайны наряда актрисы оказалась банальной
Изысканный наряд легендарной актрисы претерпел изменения с тех пор, как его носила Элизабет.
В 1953 году на экраны вышел фильм «Девушка, у которой было всё» (The Girl Who Had Everything) — американская романтическая драма, снятая режиссёром Ричардом Торпом и продюсером Армандом Дойчем для Metro-Goldwyn-Mayer. В фильме в главной роли снялась актриса Элизабет Тейлор.
В одной из сцен актриса появляется в изысканном платье из черного шифона, и именно этот образ был запечатлен на постерах к фильму. Автором платья была Хелен Роуз — известная художница по костюмам и дизайнер одежды, которая большую часть своей карьеры проработала в Metro-Goldwyn-Mayer.
Платье для Тейлор было с подкладкой телесного цвета, длиной до пола, без бретелек, с кружевным лифом с открытыми вставками (peek-a-boo lace), зауженной частью в области живота, застёжкой-молнией на спине и внутренними косточками для поддержания формы.
Однако изначально у платья были короткие рукава из шелкового шифона, которые впоследствии исчезли. Вероятно, платье перешили для другой актрисы, работавшей в Metro-Goldwyn-Mayer.
Платье Тейлор было продано на аукционе Julien’s Auctions за 16 000 долларов.