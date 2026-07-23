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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Почему у платья Элизабет Тейлор исчезли рукава: разгадка тайны наряда актрисы оказалась банальной

Изысканный наряд легендарной актрисы претерпел изменения с тех пор, как его носила Элизабет.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор / © Getty Images

В 1953 году на экраны вышел фильм «Девушка, у которой было всё» (The Girl Who Had Everything) — американская романтическая драма, снятая режиссёром Ричардом Торпом и продюсером Армандом Дойчем для Metro-Goldwyn-Mayer. В фильме в главной роли снялась актриса Элизабет Тейлор.

Постер к фильму «Девушка, у которой было всё» / © Getty Images

Постер к фильму «Девушка, у которой было всё» / © Getty Images

В одной из сцен актриса появляется в изысканном платье из черного шифона, и именно этот образ был запечатлен на постерах к фильму. Автором платья была Хелен Роуз — известная художница по костюмам и дизайнер одежды, которая большую часть своей карьеры проработала в Metro-Goldwyn-Mayer.

Элизабет Тейлор / © Getty Images

Элизабет Тейлор / © Getty Images

Платье для Тейлор было с подкладкой телесного цвета, длиной до пола, без бретелек, с кружевным лифом с открытыми вставками (peek-a-boo lace), зауженной частью в области живота, застёжкой-молнией на спине и внутренними косточками для поддержания формы.

Однако изначально у платья были короткие рукава из шелкового шифона, которые впоследствии исчезли. Вероятно, платье перешили для другой актрисы, работавшей в Metro-Goldwyn-Mayer.

Платье Тейлор было продано на аукционе Julien’s Auctions за 16 000 долларов.

Платье Элизабет Тейлор / фото: Julien’s Auctions

Платье Элизабет Тейлор / фото: Julien’s Auctions

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Дата публикации
Количество просмотров
130
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