Почему у шести дочерей британской королевы Шарлотты не было детей, которые выжили: печальная судьба принцесс

Старшие дочери короля Георга III / © Getty Images

По словам историка Эми Боингтон, король и королева были более вовлеченными родителями, чем это было принято в те времена, но это означало, что они контролировали практически каждый аспект жизни своих дочерей. Также пара была очень привязанными к дочерям, сам король особо не хотел, чтобы они выходили замуж и, соответственно, покидали семью, как это обычно ожидалось от королевских принцесс. Король даже сказал: «Я не могу отрицать, что никогда не желал видеть, чтобы кто-либо из них женился. Я счастлив в их компании и совсем не хочу разлуки».

Тема браков принцесс фактически стала табуированной в королевском доме. Это стало еще большей проблемой, когда Георг III страдал от приступов психической болезни, и королева Шарлотта отчаянно пыталась сохранить статус-кво, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния мужа. Поэтому любые разговоры о замужестве дочерей были запрещены. В то же время Шарлотта все больше полагалась на своих незамужних дочерей как на спутниц и эмоциональную поддержку, особенно во время болезни мужа.

В результате они все жили вместе, вели замкнутый образ жизни, который сами называли «монастырем», проживая во Фрогмор-хаус и Виндзорском замке.

Принцесса Шарлотта, смогла выйти замуж в 1797 году, но ей тогда было уже 31 год, и, к сожалению, она родила только мертворожденную дочь.

Принцесса Августа никогда не выходила замуж.

Принцесса Елизавета также вышла замуж очень поздно — в 48 лет и детей не имела.

Принцесса Мария вышла замуж в 40 лет и тоже не имела детей.

Принцесса София никогда не выходила замуж и, соответственно, не имела детей.

А самая младшая дочь Шарлотты, принцесса Амелия умерла в 27 лет, но так и не выйдя замуж и не имея детей.

Таким образом, из-за того, что браки не заключались (или откладывались до позднего возраста), эти женщины фактически не имели возможности родить детей.

На самом деле большинство из них смогли выйти замуж только после установления регентства — когда их брат принял власть от отца, который был недееспособным из-за болезни. И когда такая возможность появилась, некоторые принцессы охотно ею воспользовались — они стремились как можно быстрее выйти замуж, создать собственные домохозяйства и стать независимыми.