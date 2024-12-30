Почему женщины Викторианской эпохи никогда не стригли волосы: ответ вас удивит

Знаете ли вы, что в викторианскую эпоху женщины не стригли волосы? Они хотели, чтобы их волосы росли как можно длиннее, желательно до земли.

Длинные пышные локоны считались высшим идеалом красоты, потому что они были невероятно женственны, рассказывает историк Эми Бойингтон.

Викторианцы были одержимы гендерными ролями, поэтому женщины должны были выглядеть женственно и для этого они должны были сохранять свои волосы длинными и красивыми. В результате, как и во всем, что касалось внешнего вида женщин, правила, касающиеся волос, были действительно очень строгими. До возраста примерно 15-16 лет молодые девушки должны были носить длинные и распущенные волосы. А затем, как только они достигали этого возраста, они должны были укладывать волосы наверх, и это означало, что они становились женщинами. Женщины же могли укладывать волосы так, как им хотелось, главное, чтобы они были собраны, и это считалось способом продемонстрировать свои волосы на публике.

Распущенные волосы после 16 лет были абсолютным табу. Волосы приравнивались к женственности и, конечно же, сексуальности, поэтому распустить волосы считалось очень интимным актом, и обычно женщины делали это только в уединении у себя дома, и это видели только их мужья или служанки.

Британская художница Мария Стиллман / Фото: Getty Images

Длинные волосы также были символом здоровья, отсутствия болезней, хорошего питания, сытости и, как следствие, их также можно было приравнять к богатству. Наличие таких длинных локонов, за которыми нужно ухаживать, также предполагает, что у вас есть время, которое вы можете выделить из своего дня или недели, чтобы на самом деле поддерживать их в хорошем состоянии. Мытье таких длинных волос часто могло занять целый день, а их сушка занимала часы. И, конечно, одной из самых известных женщин с такими невероятно длинными волосами была императрица Елизавета Австрийская, известная как Сисси, которая была одержима своими волосами.

Елизавета Баварская / Фото: Getty Images

Длинные волосы также могли сделать женщину довольно знаменитой. Так случилось с семью сестрами Сазерленд. Эти семь сестер из Нью-Йорка были все известны своими невероятно длинными волосами, которые достигали земли. Они также занимались пением, что сделало их очень знаменитыми, и благодаря этому они создали целый ряд средств для красоты волос, которые сделали их довольно богатыми.

Cестры Сазерленд / Фото: Getty Images

Но эта одержимость длинными волосами на самом деле нанесла большой урон женскому здоровью, потому что чрезвычайная тяжесть волос вызывала мучительные головные боли у многих из этих женщин. Императрица Сисси регулярно жаловалась на хронические головные боли, которые были вызваны тяжестью ее волос, и когда они были собраны в эти сложные прически для официальных случаев, все шпильки и накладки делали их еще более громоздкими.

Читайте также: