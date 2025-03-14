Почти как сестры: похожие образы принцессы Кейт и королевы Мэри

Образы принцессы Уэльской Кейт и королева Дании Мэри часто сравнивают, а двух королевских особ за глаза даже называют "сестрами по стилю". Мы собрали несколько аутфитов королевы и принцессы в похожих или одинаковых нарядах.

Обе любят бренд Jenny Packham

Принцесса Кейт и королева Мэри

Недавно королева Мэри посещала Бал искусств и культуры во дворце Кристиансборг, куда приехала в сверкающем платье от бренда Jenny Packham оттенка розового золота, которое уже не раз носила на различные государственные мероприятия. В этот раз на банкете королева носила платье в сочетании с красивой бриллиантовой тиарой.

В гардеробе принцессы Уэльской есть точно такое же платье. В нем мы видели Кейт на свадебном приеме наследного принца Хусейна и принцессы Раджвы в Аммане в июне 2023 года, а также в этом наряде Кейт блистала на приеме для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце в Лондоне в декабре 2023 года, дополнив его туфлями Gianvito Rossi, тиарой "Узелки любви" и серьгами-люстрами Greville Chandelier.

Один бренд, разные цвета

Принцесса Кейт и королева Мэри / Фото: Getty Images

В марте 2015 года во время поездки в Японию тогда еще кронпринцесса Мэри продемонстрировала образ в небесно-голубом платье от Emilia Wickstead, сочетая наряд с серыми туфлями-лодочками на каблуках и клатчем в тон.

Принцесса Кейт, а тогда еще герцогиня Кембриджская, носила сиреневую версию платья бренда Emilia Wickstead на саммит по психическому здоровью в Лондоне в октябре 2018 года.

Кобальтовый синий

Принцесса Кейт и королева Мэри / Фото: Getty Images

Кэтрин носила платье-футляр на авиашоу Royal International Air Tattoo, на аэродроме в Глостершире, сочетая наряд с темно-синим жакетом бежевыми туфлями-лодочками на каблуках.

Мэри в идентичном наряде появилась в Гонконге в декабре 2012 года, когда находилась там с мужем Фредериком с трехдневным визитом.

Белый брючный костюм

Принцесса Кейт и королева Мэри / Фото: Getty Images

Брючные костюмы – вечная классика, которую обожают обе королевские особы. Принцесса Кейт носила брючный костюм Alexander McQueen на чемпионат мира по регби 2023 года, воссоздав образ с Игр Содружества 2022 года.

А королева Мэри уже дважды надевала похожий комплект-тройку от Max Mara — один раз в Стокгольме в 2017 году и еще раз в Южной Корее в 2019 году. И недавно во время визита в Финляндию также продемонстрировала белый лук.

Поклонници Beulah London's

Принцесса Кейт и королева Мэри / Фото: Getty Images

Королева Мэри носила кремовое платье Ahana от Beulah London's в июне 2022 года на прием в честь двухдневного визита датской кронпары в Нидерланды в датской резиденции в Гааге. Мэри сочетала наряд с двухцветными балетками с открытой пяткой.

А принцесса Уэльская в точно таком же, но розовом платье, посетила открытие выставки Young V&A в Музее детства V&A в июне 2023 года в Лондоне. Кейт носила платье в сочетании с белыми туфлями-лодочками на каблуках.

Черно-белый монохром

Королева Мэри и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

В мае 2022 года принцесса Кейт привлекла всеобщее внимание на премьере фильма "Лучший стрелок: Мэверик" в Лондоне, приехав в черном платье в пол с белой деталью от Roland Mouret. Образ принцессы дополняли серьги с бриллиантами Tsar Star от Robinson Pelham, черный бархатный клатч-коробку от Alexander McQueen и черные туфли-лодочки Prada.

А четырьмя годами ранее королева Мэри произвела такое же ошеломляющее впечатление в монохромном платье от Paul & Joe с контрастным вырезом-бандо во время экскурсии по Музею северных стран в Сиэтле, во время поездки в США.

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