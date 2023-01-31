Почти как в "Красотке": почему принцесса Диана купила синий костюм для помолвки в обычном универмаге

Это был не самый удачный наряд принцессы, но выбрала она его потому что в более фешенебельное место ее просто не пустили.

Платья леди Дианы продолжают пользоваться невероятным интересом публики даже спустя десятилетия после ее смерти, а также продаваться на аукционах за баснословные суммы. Но это все было после свадьбы с принцем Чарльзом, а вот до этого грандиозного события она была обычной воспитательницей детского сада. Когда наследник престола и леди Спенсер обручились 6 февраля, невесте было всего 19 лет. Одевалась Диана в то время просто, скромно и неброско, она также не очень разбиралась в моде и в брендах, а в своем шкафу имела всего несколько вещей.

Изначально помолвку держали в секрете на протяжении нескольких недель и за это время молодой Диане нужно было найти наряд, в котором она появится 24 февраля в официальном статусе невесты принца Уэльского. Поэтому наряд она хотела особенный. Девушка пошла в дорогой салон в Лондоне Bellville Sassoon, основанный дизайнером Белиндой Беллвилл, но пережила там практически сцену из фильма "Красотка" - близилось время закрытия и продавец, не узнав девушку (хотя о ней писали уже во многих СМИ), посоветовал ей пойти в более бюджетный магазин: "Универмаг Harrod's прямо за углом", - сказал ей работник магазина.

Ответила ли что-то Диана на те слова - неизвестно, но на следующий день уже вместе матерью она пошла в Harrod's и именно там купила свой знаменитый лаконичный синий костюм с жакетом и юбкой ниже колен от британского лейбла Cojana, который будущая принцесса Уэльская сочетала с белой блузой в птичий принт, черными туфлями и колготками.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Костюм был строгим, лаконичным и идеально сочетался с обручальным кольцом девушки из 18-каратного белого золота, бриллиантов и овального цейлонского сапфира в центре. Считалось, что он стоил около 309 фунтов стерлингов, а лейбл, который его создал, специализировался на формальной повседневной одежде и был известен тем, что использовал выкройки, купленные у крупных лейблов, таких как Chanel в Париже, и воссоздавал их для британского рынка.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Смотря на этот наряд на 19-летней девушке становится понятно, что это был не совсем образ новой гламурной принцессы, но он соответствовал дресс-коду высшего класса того времени и аристократическому происхождению Дианы. По своему стилю и дизайну костюм лучше подходил бы для более старших леди да и сидел он на ней не очень хорошо. Тем не менее, этот образ совершенно не помешал ей стать главной It girl 1980-х, далее она стала учится на ошибках и пользовалась советами лучших стилистов Лондона.

"Вы можете себе представить, что почувствовали Белинда [Беллвилль] и Дэвид [Сасун], когда поняли, что будущей принцессе Уэльской отказали", - сказал в комментарии изданию People куратор выставки Кенсингтонского дворца Мэтью Стори, имея в виду основательницу магазина и ее партнера по бизнесу Дэвида Сасуна.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Несмотря на столь неприятное знакомство с брендом Bellville Sassoon, Диана все же вернулась туда после объявления о помолвке и ее уже с радостью там обслуживали по высшему разряду. Известно, что бренд отшивал для Дианы наряды для ее медового месяца, а также несколько образов для вечерних выходов.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

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