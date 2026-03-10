Подвески, кольца и браслеты: пять любимых украшений герцогини Эдинбургской Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Золотое кольцо Africa от Giulia Barela Jewelry

Это относительно новое украшение в ювелирной коллекции Софи. Производитель пишет, что кольцо передает очарование Африки. Его неровные линии вызывают ассоциации с красотой природы и свободой путешествий, рассказывая историю приключений и далеких земель. Кольцо выполнено из бронзы с покрытием из 24-каратного золота. А его стоимость составляет 10 260 долларов.

У Софи также есть широкий браслет Africa из таких же материалов. Аксессуар, который добавляет экзотическую ноту любому образу.

Подвеска Happy Diamonds Icons от Сhopard

Эта подвеска создана из 18-каратного розового золота и дополнена мелкой россыпью бриллиантов. Ювелирный бренд утверждает, что украшения Happy Diamonds отличаются оригинальным и стилем, а герцогиня Софи, судя по всему, очень любит эту подвеску, так как носит ее довольно часто дополняя свои элегантные образы для выходов в свет.

Также у Софи есть еще одна очень любимая ею подвеска, которую она часто носит на мероприятия.

Серьги-кольца Poetica от Giulia Barela Jewelry

Эти изящные серьги отдают дань поэзии природы, запечатлевая мимолетную красоту цветка в золотистом оттенке. Украшение для тех, кто желает добавить романтичности и утонченности своему образу. Выполнены они из бронзы с покрытием из 24-каратного золота и стоят 11 607 долларов.

Бриллиантовые серьги Jewels Adore

Это, пожалуй, одни из самых любимых серьге герцогини Эдинбургской в настоящее время. Золотые серьги в виде лепестков, украшены бриллиантами и изготовлены вручную в индийском городе Джайпур. Они воплощают в себе изящество и великолепие, и идеально сочетаются с образами Софи.

Золотой браслет Asprey

У Софи есть символический браслет, который является данью уважения любимой семье герцогини. Браслет «Woodland» от Asprey украшен подвеской в ​​виде дубового листа, инкрустированной бриллиантами, и крепится на тонкой цепочке из 18-каратного золота. Считается, что браслет мог стать подарком от ее мужа, принца Эдварда, в честь 26-й годовщины их свадьбы в 2025 году.

