Подвески, кольца и браслеты: пять любимых украшений герцогини Эдинбургской Софи
Герцогиня Эдинбурсгкая Софи любит носить украшения, дополняя ими свои элегантные образы для светских выходов. Рассматриваем пять любимчиков Софи, которые жена принца Эдварда носит чаще всего.
Золотое кольцо Africa от Giulia Barela Jewelry
Это относительно новое украшение в ювелирной коллекции Софи. Производитель пишет, что кольцо передает очарование Африки. Его неровные линии вызывают ассоциации с красотой природы и свободой путешествий, рассказывая историю приключений и далеких земель. Кольцо выполнено из бронзы с покрытием из 24-каратного золота. А его стоимость составляет 10 260 долларов.
У Софи также есть широкий браслет Africa из таких же материалов. Аксессуар, который добавляет экзотическую ноту любому образу.
Подвеска Happy Diamonds Icons от Сhopard
Эта подвеска создана из 18-каратного розового золота и дополнена мелкой россыпью бриллиантов. Ювелирный бренд утверждает, что украшения Happy Diamonds отличаются оригинальным и стилем, а герцогиня Софи, судя по всему, очень любит эту подвеску, так как носит ее довольно часто дополняя свои элегантные образы для выходов в свет.
Также у Софи есть еще одна очень любимая ею подвеска, которую она часто носит на мероприятия.
Серьги-кольца Poetica от Giulia Barela Jewelry
Эти изящные серьги отдают дань поэзии природы, запечатлевая мимолетную красоту цветка в золотистом оттенке. Украшение для тех, кто желает добавить романтичности и утонченности своему образу. Выполнены они из бронзы с покрытием из 24-каратного золота и стоят 11 607 долларов.
Бриллиантовые серьги Jewels Adore
Это, пожалуй, одни из самых любимых серьге герцогини Эдинбургской в настоящее время. Золотые серьги в виде лепестков, украшены бриллиантами и изготовлены вручную в индийском городе Джайпур. Они воплощают в себе изящество и великолепие, и идеально сочетаются с образами Софи.
Золотой браслет Asprey
У Софи есть символический браслет, который является данью уважения любимой семье герцогини. Браслет «Woodland» от Asprey украшен подвеской в виде дубового листа, инкрустированной бриллиантами, и крепится на тонкой цепочке из 18-каратного золота. Считается, что браслет мог стать подарком от ее мужа, принца Эдварда, в честь 26-й годовщины их свадьбы в 2025 году.