Поп-принцесса и ее образы из 2000-х: лучшие гламурные платья Бритни Спирс с красных дорожек

Бритни Спирс

Бритни Спирс — одна из самых известных исполнительниц всех времен, ставшая не только поп-иконой, но и трендсеттером, на которого равнялись миллионы девочек во всем мире еще до появления соцсетей. Именно она носила гламурный кроп-топы и джинсы с ультра-низкой талией, демонстрируя свою татуировку на пояснице.

Певица умело балансировала между гламуром, невинностью и страстным сценическими образами, которые привлекали к себе пристальное внимание публики. Но не только ее сценические образы восхищали мир в двухтысячных, но и то, то она надевала на красную дорожку, ведь это всегда было ново, дерзко и гламурно. Поэтому предлагаем вместе рассмотреть платья самой любимой поп-принцессы двухтысячных годов, которая создала легендарную «…Baby One More Time».

2000 год

Белое платье от Randolph Duke

В этом наряде певица напоминала Мэрилин Монро и просто сияла. Появилась в таком платье Бритни на 42-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, а голливудского шика наряду также добавила меховая накидка и бриллианты на шее. Главным украшением лаконичного платья Спирс были каплеподобные вырезы в зоне бретелек.

Бритни Спирс

2001 год

Прозрачное платье от Dolce & Gabbana

Это был наряд из коллекции осень-зима 2001 и выполнен он из темно-синего кружева. Платье было совершенно прозрачным из-за чего произвело фурор, когда Бритни в нем вышла на публику церемонии вручения наград MTV Video Music Awards, и вошло в копилку ее культовых луков. Носила платье Бритни с черным атласным бельем, босоножками и украшениями от известного ювелирного бренда Van Cleef & Arpels.

Бритни Спирс

2002 год

Красное платье

Бренд красного платья неизвестен, но от этого оно не утратило свою роскошность. Наряд Бритни был насыщенным, женственным, лаконичным и певице оно очень шло, и отличалось от того, что она надевала ранее. Бритни появилась в этом платье с драпировкой в зоне декольте на церемонии вручения премии «Грэмми».

Бритни Спирс

2003 год

Платье с перьями от Roberto Cavalli

Наряд из коллекции весна-лето 2004 поп-принцесса выбрала для 31-й церемонии вручения премии American Music Awards. Серебристое платье с декоративными вырезами, стразами и бахромой кардинально отличалось от ее предыдущий образов. Особенной изюминкий платья были перья на бахроме, украшающей подол.

Бритни Спирс

2004 год

Золотое платье с бахромой Roberto Cavalli

Еще один наряд с бахромой от Roberto Cavalli, но уже золотого цвета, суперзвезда носила во время церемонии вручения премии NRJ Music Awards во Франции. Бритни произвела тогда фурор, поскольку выглядела потрясающе. Ее наряд был расшит бисером и пайетками.

Бритни Спирс

2008 год

Платье на одно плечо Versace

Серебряное платье от Atelier Versace с асимметричным подолом и лифон Бритни Спирс выбрала для красной дорожки MTV Video Music Awards 2008. Тот вечер для певицы был очень успешным, поскольку она победила в нескольких номинациях, а платье сложного дизайна невероятно сверкало и отлично сочеталось цветом с ее наградами.

Бритни Спирс