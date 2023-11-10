Порезанное платье сестры Жаклин Кеннеди: тайна пропавшего эксклюзивного наряда от Юбера де Живанши

Жаклин Кеннеди считается иконой американской моды 60-70 годов и одной из самых известных первых леди, однако в ее тени всегда была еще одна женщина - младшая сестра Кэролайн Ли.

Наравне с сестрой Ли была одной из самых стильных и модных женщин того времени. После женитьбы на польском князе Станиславе Альбрехте Радзивилле, с которым у нее была разница в возрасте в 19 лет, женщина сменила фамилию на Радзивилл и получила титул княгини.

Ли Радзивил / Фото: Getty Images

На протяжении всего президентского срока Кеннеди, Ли Радзивилл поддерживала сестру, сопровождала на всевозможные мероприятия и даже привозила ей одежду из Парижа от знаменитых модельеров, чтобы никто не узнал, что первая леди покупает наряды не у американских дизайнеров. Но кутюрные платья Ли Радзивилл любила и сама, а одним из ее любимых модельеров был Юбер де Живанши. Но платья она не хранила годами в своем шкафу и подтверждением тому стала необычная находка молодого лондонского художника по костюмам Генри Уилкинсона.

Генри случайно наткнулся объявление о продаже остатков поврежденного платья от Givenchy, но оно было в ужасающем состоянии - у платья буквально была оторвана юбка. В описании платья было небольшое упоминание, что оно было как-то связано с Жаклин Кеннеди, но Генри подумал что это просто выдумка продавца, чтобы привлечь внимание к товару. Поскольку он увлекается историей моды, работал стажером в офисе Givenchy в Париже несколько месяцев, а также сам коллекционирует винтажные вещи этого бренда - решил, что хочет реставрировать это платье и купил его. Покупка остатков винтажной вещи от кутюр обошлась ему в 200 фунтов (около 250 долларов). Продавец платья сам приобрел его когда-то у лондонском театре, где оно томилось в отделе костюмов.

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Когда платье прибыло к Генри, он начал свое исследование, чтобы понять его происхождение. Молодой человек выяснил, что изделие было подлинным и созданным кутюрье, но никаких записей о том, для кого его сшили не было. Также платье не относилось ни к одной из коллекций, поэтому он предполагает, что наряд был эксклюзивно создан для одного конкретного человека.

Когда Генри приступил к реставрации, то столкнулся с многими трудностями: оригинальная молния была вырвана и на ее место пришили другую, из-за времени цвет платья потускнел и изменился, также ему пришлось пересмотреть множество фотографий 60-х годов с работами Живанши, чтобы понять, как сшить юбку платья. Учитывая остатки юбки Генри решил, что она имела немного плиссированную и зауженную форму "пузыря", которая была распространена в начале 1960-х годов. Удивительно в этом всем то, что вышивка и бисероплетение были в хорошем состоянии и им потребовалась не столь значительная реставрация. Также ему пришлось найти подходящую ткань для платья, но поскольку цвет он подобрать так и не смог, просто покрасил ее самостоятельно, добившись оттенка, который соответствовал бы исходному оттенку. К работе Гери подошел научно и использовал техники шитья, которыми пользовались Модные дома в те годы.

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Также параллельно с реставрационной работой он продолжал поиски владелицы платья. Поскольку наряд был эксклюзивным, а Живанши такое делал только для очень важных клиентов, Генри предположил, что, возможно, таки история про связь с Кеннеди не выдумка. Рассматривая часами архивные фото первой леди, Генри также обратил внимание и на ее сестру Ли, которая была одета не менее шикарно. Когда реставрационные работы были практически завершены, один из подписчиков прислал Генри фото, на которых в этом самом платье была запечатлена Ли Радзивилл.

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В ходе дальнейшего расследования, Генри узнал, что наряд Ли носила в 1961 году как минимум три раза: на прием в Париже, устроеном президентом Франции Шарлем де Голлем в Елисейском дворце 31 мая; 5 июня во время визита Кеннеди в Букингемский дворец; на гала-концерт Красного Креста в Монте-Карло в августе. Заказала платье Ли в феврале 1961 года, когда прилетела в Парижа посмотреть новую весенне-летнюю коллекцию бренда и выбрать что-то для своего гардероба. Там она увидела платье с жакетом-болеро и, вероятно, попросила Живанши создать для нее наряд с таким же кружевом.

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Как столь роскошное и эксклюзивное платье оказалось в театральной костюмерной и почему ему отрезали юбку остается секретом, однако есть довольно реалистичная версия того что могло произойти - Ли, как поклонница театра, сама передала свое платье заведению. Вероятно произошло это после ссоры Радзивилл и Живанши в 1962 году. Тогда она освещала парижские коллекции для журнала McCall’s, а у дизайнера было правило: пресса не могла просматривать коллекции перед клиентами. Показ для журналистов проводился через несколько недель после презентации коллекции. Технически Радзивилл тогда была прессой и ее не пустили на показ. Женщина обиделась и зареклась больше никогда не носить одежду Givenchy.

Теперь это роскошное платье оказалось у Генри и он справился со своей работой идеально, реставрировав платье и вернув ему былую красоту.

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Реставрация платья в результате обошлась Уилкинсону в 500 долларов и заняла семь месяцев.

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