Появится на публике впервые за 26 лет: культовое платье принцессы Дианы продадут с аукциона

Принцесса Диана была сильной личностью, о которой продолжают говорить даже через многие годы после ее смерти. В основном обсуждение касается стиля принцессы, ведь она является иконой моды и по сей день. Да, многое из того, что она носила в 80 и 90-х годах уже не актуально, но все же ее образы служат вдохновением для современных модников. А вот самые состоятельные поклонники британки могут еще и прикоснуться к ее гардеробу и стать частью модной истории, ведь аукционный дом Sotheby's выставил на продажу платье принцессы.

Бархатный вечерний наряд в баклажановом цвете оценивается в 80-120 тысяч долларов. Разработал его в 1989 году модельер Виктор Эдельштейн. Платье не имело бретелек, декольте было выполнено в форме сердца, а также украшено переплетением. Юбка платья имела разрез, небольшие складки и была выполнена в виде бутона тюльпана. Единственным декором на нем были три золотые пуговицы на спине.

Порекомендовала сотрудничать Диане с Эдельштейном в начале 1980 годов Анна Харви, которая в то время была заместителем редактора Vogue, во время частной консультации по поводу гардероба и стиля леди Ди.

Харви предложила работать принцессе Уэльской с Эдельштейном, который в то время производил одежду высокой моды для частных клиенток, после нескольких лет работы в Christian Dior в Лондоне. Харви привлекали работы Эдельштейна, поскольку они были красивыми, современными и многое из них идеально подходили бы для принцессы.

Модельер Виктор Эдельштейн / Фото: Getty Images

Принцесса в результате надевала бархатный наряд всего несколько раз. Впервые она появилась в платье в 1991 году на официальном фото, которое сделал лорд Сноудон, фотограф и дизайнер, а с 1960 по 1978 год еще и муж принцессы Маргарет, сестры королевы Елизаветы II.

Затем в том же 1991 году в этом платье Диану изобразил художник Дуглас Хардинг Андерсон. Впоследствии портрет был выставлен в Королевской больнице Марсдена, куда она жертвовала деньги. А в 1997 году Диана появилась в этом платье для фотосессии Vanity Fair - одной из ее последний фотосессий. Автором сьемки тогда был модный фотограф Марио Тестино.

Фотограф Марио Тестино стоит на фоне портрета принцессы Дианы, который сделал в 1997 году / Фото: Getty Images

За месяц до своей смерти в 1997 году Диана продала этот наряд на аукционе Christie’s за 24 тысячи долларов. Деньги отправились в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом. Платье с того момента никто не видел. Кто купил тогда платье неизвестно, но теперь он тоже решил его продать. Аукцион состоится в Нью-Йорке 27 января.

Также в этом месяце Sotheby’s выставил на продажу самое необычное украшение принцессы - аметистовый крест, который она носила в 1987 году.

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