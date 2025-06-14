- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 5 мин
Прекрасная Кейт: вспоминаем все образы принцессы Уэльской на параде Trooping the Colour
Практически ежегодно принцесса радует нас своими красивыми нарядами на этом особом для королевской семьи мероприятии.
На протяжении многих лет в Великобритании проходит яркий парад Trooping the Colour участие котором принимают члены королевской семьи. Это церемониальное мероприятие, которое проводится в Лондоне в честь официального дня рождения британского суверена.
Начиная с 2011 года, после свадьбы с принцем Уильямом, на балконе Букингемского дворца начала появляться и Кэтрин — его супруга. Поскольку Кейт быстро завоевала любовь миллионов людей по всему миру, то ее появление на параде всегда ожидают с большим трепетом и интересом, в частности из-за ее элегантных, красивых и женственных нарядов и милых шляпок.
Предлагаем посмотреть на все образы прекрасной Кейт, которые она демонстрировала в этот особый для британцев день.
2011 год
Кейт появилась на своем первом параде в наряде белого цвета. Она носила платье-пальто от McQueen, бренда, который также создал ее прекрасное свадебное платье.
Наряд был украшен многоярусными оборками. Образ Кейт дополняла шляпка от Sylvia Fletcher черного цвета.
2012 год
В этот раз Кэтрин отдала предпочтение прямому платью голубого цвета и в цветочный принт, которое было от бренда Erdem из круизной коллекции 2012 года.
У платья был оригинальный воротник, а дополнила она лук замысловатой голубой шляпкой с бантом от Jane Corbett. Также в руках у Кейт был небольшой клатч от McQueen.
2013 год
В этом году Кэтрин появилась на мероприятии беременной своим первым ребенком — принцем Джорджем. Она решила не акцентировать внимание на животе, поэтому надела свободное пастельно-розовое пальто от McQueen с рукавами три четверти и милым воротником. Также ее наряд украшали красивые пуговицы.
Это платье королевская особа дополнила розовой нежной шляпкой от Jane Corbett, жемчужными серьгами Annoushka и клатчем McQueen.
2014 год
И вновь она вышла на публику в McQueen, но на этот раз в жаккардовом костюме, который включал жакет с креативным воротом и юбку.
Наряд Кейт дополнила шляпкой от Jane Taylor, серьгами с жемчугом Annoushka и брошью с двумя рядами больших жемчужин.
2015 год
Кэтрин появилась на мероприятии всего через месяц после рождения своего второго ребенка — принцессой Шарлоттой. Она появилась на парада в очаровательном наряде от Catherine Walker, выполненном в ретро-эстетике.
Платье-пальто свободного фасона имело рукава три четверти и цветочный принт. Этот романтический образ Кейт дополнила белой шляпкой от Sylvia Fletcher, которую носила немного на бок.
2016 год
В том году она вернулась к любимому бренду и надела то же белое платье-пальто от McQueen, в которое носила на крестинах принцессы Шарлотты.
Это было нежное, элегантное и женственное платье, которое принцесса Уэльская носила в сочетании с невероятной шляпкой украшенной большой розой от бренда Philip Treacy. Также в ее образе присутствовали серьги от Balenciaga и подвеска от Mappin & Webb.
2017 год
Наряд этого года кардинально отличался от того, что Кейт надевала на парад ранее. Принцесса появилась на мероприятии в розовом платье от McQueen со складками на лифе, юбке и талии.
Шляпка Кейт была от Jane Taylor с замысловатой аппликацией из ткани. Также принцесса надела бриллиантовые серьги в виде капель, которые ей одолжила королева Елизавета.
2018 год
В этот раз наряд McQueen был голубым и без узоров. Принцесса носила платье с квадратным декольте и подчеркнутой талией.
Голубой цвет в образе доминировал, ведь также в этом оттенке была и ее креативная шляпка от Juliette Botterill и украшения от Kiki Mcdonough — серьги и подвеска с топазами.
2019 год
И в этот раз она блистала в McQueen, но уже желтого цвета. Наряд имел V-образное декольте украшенное складками, а на талии была баска.
Этот нежный и солнечный образ принцесса дополнила шляпкой с цветами от Philip Treacy, а также украшениями — бриллиантовой подвеской-крестом и серьгами из жемчуга и бриллиантов королевы Елизаветы.
2022 год
Кейт блистала на параде в белом платье-пальто от McQueen с пуговицами на талии.
Образ она дополнила сине-белой шляпкой от Philip Treacy и сверкающими драгоценностями, принадлежавшими принцессе Диане. Также в этом образе присутствовал клатч от Strathberry.
2023 год
В этот год Кейт удивила всех как никогда. Принцесса Уэльская выбрала наряд зеленого цвета еще и от бренда Andrew GN. Ее оригинальное платье-пальто было украшено большими квадратными пуговицами. Также она надела широкополую зеленую шляпку от Philip Treacy и украшения принцессы Дианы.
Впервые на это мероприятие Кейт прикрепила к наряду золотую брошь в виде клевера от Cartier, которая украшена маленьким изумрудом.
2024 год
Это был выход, которого все очень ждали, ведь Кейт вернулась к общественной жизни, после лечения рака. Она прибыла на мероприятие в приталенном платье белого цвета с бантом от Jenny Packham.
Ее голову украшала женственная шляпка лаконичного дизайна от Philip Treacy. Также принцесса Уэльская дополнила образ жемчужными серьгами и белыми туфлями Jimmy Choo, на груди у Кейт была брошь полка Ирландской гвардии.