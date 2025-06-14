Прекрасная Кейт: вспоминаем все образы принцессы Уэльской на параде Trooping the Colour

Принцесса Кейт на Trooping the Colour / © Associated Press

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На протяжении многих лет в Великобритании проходит яркий парад Trooping the Colour участие котором принимают члены королевской семьи. Это церемониальное мероприятие, которое проводится в Лондоне в честь официального дня рождения британского суверена.

Начиная с 2011 года, после свадьбы с принцем Уильямом, на балконе Букингемского дворца начала появляться и Кэтрин — его супруга. Поскольку Кейт быстро завоевала любовь миллионов людей по всему миру, то ее появление на параде всегда ожидают с большим трепетом и интересом, в частности из-за ее элегантных, красивых и женственных нарядов и милых шляпок.

Предлагаем посмотреть на все образы прекрасной Кейт, которые она демонстрировала в этот особый для британцев день.

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2011 год

Кейт появилась на своем первом параде в наряде белого цвета. Она носила платье-пальто от McQueen, бренда, который также создал ее прекрасное свадебное платье.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Наряд был украшен многоярусными оборками. Образ Кейт дополняла шляпка от Sylvia Fletcher черного цвета.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

2012 год

В этот раз Кэтрин отдала предпочтение прямому платью голубого цвета и в цветочный принт, которое было от бренда Erdem из круизной коллекции 2012 года.

Принцесса Кейт и королева Камилла / © Associated Press

У платья был оригинальный воротник, а дополнила она лук замысловатой голубой шляпкой с бантом от Jane Corbett. Также в руках у Кейт был небольшой клатч от McQueen.

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Принцесса Кейт, принц Уильям, леди Луиза / © Associated Press

2013 год

В этом году Кэтрин появилась на мероприятии беременной своим первым ребенком — принцем Джорджем. Она решила не акцентировать внимание на животе, поэтому надела свободное пастельно-розовое пальто от McQueen с рукавами три четверти и милым воротником. Также ее наряд украшали красивые пуговицы.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Это платье королевская особа дополнила розовой нежной шляпкой от Jane Corbett, жемчужными серьгами Annoushka и клатчем McQueen.

Принцесса Кейт, принц Уильям, принц Гарри / © Associated Press

2014 год

И вновь она вышла на публику в McQueen, но на этот раз в жаккардовом костюме, который включал жакет с креативным воротом и юбку.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Наряд Кейт дополнила шляпкой от Jane Taylor, серьгами с жемчугом Annoushka и брошью с двумя рядами больших жемчужин.

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Принцесса Кейт, принц Уильям, принц Гарри / © Associated Press

2015 год

Кэтрин появилась на мероприятии всего через месяц после рождения своего второго ребенка — принцессой Шарлоттой. Она появилась на парада в очаровательном наряде от Catherine Walker, выполненном в ретро-эстетике.

Принцесса Кейт и королева Камилла / © Associated Press

Платье-пальто свободного фасона имело рукава три четверти и цветочный принт. Этот романтический образ Кейт дополнила белой шляпкой от Sylvia Fletcher, которую носила немного на бок.

Принцесса Кейт, принц Гарри, королева Камилла и принцесса Евгения / © Associated Press

2016 год

В том году она вернулась к любимому бренду и надела то же белое платье-пальто от McQueen, в которое носила на крестинах принцессы Шарлотты.

Принцесса Кейт и королева Камилла / © Associated Press

Это было нежное, элегантное и женственное платье, которое принцесса Уэльская носила в сочетании с невероятной шляпкой украшенной большой розой от бренда Philip Treacy. Также в ее образе присутствовали серьги от Balenciaga и подвеска от Mappin & Webb.

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Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

2017 год

Наряд этого года кардинально отличался от того, что Кейт надевала на парад ранее. Принцесса появилась на мероприятии в розовом платье от McQueen со складками на лифе, юбке и талии.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Шляпка Кейт была от Jane Taylor с замысловатой аппликацией из ткани. Также принцесса надела бриллиантовые серьги в виде капель, которые ей одолжила королева Елизавета.

Принцесса Кейт, принц Уильям, принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Associated Press

2018 год

В этот раз наряд McQueen был голубым и без узоров. Принцесса носила платье с квадратным декольте и подчеркнутой талией.

Принцесса Кейт и королева Камилла / © Associated Press

Голубой цвет в образе доминировал, ведь также в этом оттенке была и ее креативная шляпка от Juliette Botterill и украшения от Kiki Mcdonough — серьги и подвеска с топазами.

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Принцесса Кейт, принц Гарри, Меган Маркл и королева Камилла / © Associated Press

2019 год

И в этот раз она блистала в McQueen, но уже желтого цвета. Наряд имел V-образное декольте украшенное складками, а на талии была баска.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Этот нежный и солнечный образ принцесса дополнила шляпкой с цветами от Philip Treacy, а также украшениями — бриллиантовой подвеской-крестом и серьгами из жемчуга и бриллиантов королевы Елизаветы.

2022 год

Кейт блистала на параде в белом платье-пальто от McQueen с пуговицами на талии.

Принцесса Кейт и королева Камилла / © Associated Press

Образ она дополнила сине-белой шляпкой от Philip Treacy и сверкающими драгоценностями, принадлежавшими принцессе Диане. Также в этом образе присутствовал клатч от Strathberry.

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Принцесса Кейт, принц Уильям и их дети / © Associated Press

2023 год

В этот год Кейт удивила всех как никогда. Принцесса Уэльская выбрала наряд зеленого цвета еще и от бренда Andrew GN. Ее оригинальное платье-пальто было украшено большими квадратными пуговицами. Также она надела широкополую зеленую шляпку от Philip Treacy и украшения принцессы Дианы.

Принцесса Кейт и королева Камилла / © Associated Press

Впервые на это мероприятие Кейт прикрепила к наряду золотую брошь в виде клевера от Cartier, которая украшена маленьким изумрудом.

Принцесса Кейт, принц Уильям и их дети / © Associated Press

2024 год

Это был выход, которого все очень ждали, ведь Кейт вернулась к общественной жизни, после лечения рака. Она прибыла на мероприятие в приталенном платье белого цвета с бантом от Jenny Packham.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Ее голову украшала женственная шляпка лаконичного дизайна от Philip Treacy. Также принцесса Уэльская дополнила образ жемчужными серьгами и белыми туфлями Jimmy Choo, на груди у Кейт была брошь полка Ирландской гвардии.

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Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images