Принцесса Катарина-Амалия: как изменился стиль нидерландской наследницы престола

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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Она стала носить брючные костюмы

Принцесса Катарина-Амалия: / © Getty Images

Стиль принцессы Амалии со временем претерпел выразительных изменений. Она стала чаще появляться на публике в брючных костюмах, при этом выбирая яркие оттенки. Как раз в таком насыщенного цвета спелой вишни Катарина-Амалия приезжала на празднование Дня короля в Доккуме. Образ тогда девушка дополнила туфлями-лодочками из замши, крупными золотыми серьгами и тонкой золотой подвеской на шее.

Платья и кейп-пальто, как у ее матери королевы Максимы

Принцесса Катарина-Амалия и принцесса Елизавета бельгийская / © Getty Images

Очень красивое и элегантное платье, идеально сидящее по фигуре принцесса Амалия надевала на церемонию отречения от престола великого герцога Анри Люксембургского и восшествия на престол Его Королевского Высочества наследного принца Гийома. В тот день принцессы была одета в красивое темно-красное платье, сидящее по фигуре и сверху бордовое длинное пальто без воротника, в руках у нее был клатч и кожаные перчатки, подобранные в тон наряда. Образ получился невероятно элегантны и это не единственный раз, когда принцесса Оранская выбирала подобные пальто или же пальто-кейпы.

Взяла любовь матери-королевы к экзотичным шляпам

Головной убор в виде шляпы – еще один любимый элемент в гардеробе принцессы Катарины-Амалии, и эту любовь она также переняла у своей матери Максимы.

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В интересной кремовой шляпе с широкими полями девушка появилась на балконе дворца Нордейнде во время Дня принцесс, открытия парламентского года в 2025 году Гааге. Тогда она сочетала его с перчатками в тон и крупными золотыми серьгами в ушах, а также на Амалии было платье с кейпом, отлично сидящее по фигуре.

Принцесса Катарина-Амалия: / © Getty Images

Очень интересного дизайна шляпу Амалия надела на церемонию вручения штандарта гусарскому полку имени принцессы Катарины-Амалии в Амерсфорте. Тогда Ее Высочество сочетала аксессуар с красным платьем в принт и прозрачными рукавами, а также соответствующими клатчем и перчатками по тону.

Принцесса Катарина-Амалия: / © Getty Images

Любит яркие оттенки, как и ее мать Максима

Убедиться в этом можно, глянув на малиновый брючный костюм, который принцесса Амалия носила на праздновании Дня короля 27 апреля 2023 года в Роттердаме. Безупречный образ Амалия тогда сочетала с зеленым клатчем, державшим под мышкой, а он, в свою очередь, прекрасно гармонировал с зеленым платьем и шляпкой королевы Максимы.

Принцесса Катарина-Амалия и королева Максима / © Getty Images

Тиара – ее новый любимый аксессуар для приемов

И, конечно же, тиара – очень знаковый элемент образа для принцессы. Катарина-Амалия уже несколько раз появлялась в тиарах на торжественных банкетах и государственных ужинах.

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Принцесса Катарина-Амалия: / © Getty Images

Как наследная принцесса она первая из троих дочерей короля и королевы Нидерландов получила разрешение носить это ювелирное изделие. А недавно такой чести впервые удостоилась и ее младшая сестра – принцесса Ариана.

Принцесса Катарина-Амалия: / © Getty Images

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