Принцесса Уэльская на государственных банкетах: пять роскошных образов Кейт

Принцесса Уэльская на банкетах / © Getty Images

Золотое платье с кружевом Phillipa Lepley

Уильям и Кейт, банкет 2025 года в честь визита президента Трампа / © Getty Images

На банкете в Виндзорском замке в сентябре 2025 года, который организовали в день визита президента США Дональда Трампа, принцесса Кейт появилась в золотом платье от кутюр от британского бренда Phillipa Lepley. Ничего подобного мы не видели на Кэтрин никогда ранее. Золотой — не самый топовый цвет, который носит Кэтрин и, считается, что выбрала его принцесса, чтобы потешить самолюбие Трампа, который, как известно, любит золото.

Принцесса Кейт и Дональд Трамп на банкете 2025 года / © Associated Press

Длинное вечернее пальто, расшитое вручную золотым кружевом шантильи, надетое поверх шелкового крепового платья, принцесса Кейт дополнила атласным клатчем цвета слоновой кости с отделкой из жемчуга Anya Hindmarch и золотыми туфлями-лодочками Aquazzura, а также своей любимой тиарой «Узелки любви».

Красное платье с кейпом от Givenchy

В июле 2025 года Кейт и Уильям Уэльские посетили государственный банкет в честь визита президентской четы Франции — Эммануэля и Брижит Макрон.

Уильям и Кейт, банкет 2025 года в честь визита президента Макрона / © Getty Images

Тогда для вечера Кэтрин выбрала красное макси-платье, созданное Сарой Бертон для Givenchy с кейпом и струящимся подолом. В руках у принцессы Уэльской был небольшой клатч от Givenchy, а вечерний образ дополняли серьги-люстры Greville, любимая тиара «Узелки любви», принадлежавшая когда-то другой принцессе Уэльской — Диане (леди Ди не любила эту тиару, так как ее сильно раздражал звук цокающих на тиаре жемчужных подвесок), и еще Кейт носила Орден королевской семьи.

Платье с накидкой от Jenny Packham

В ноябре 2023 года Кэтрин посещала банкет в Букингемском дворце, когда королевская семья принимала в гостях президента Южной Кореи Юн Сок Йоля во время государственного визита в Великобританию.

Принцесса Кейт, банкет 2023 года в честь президента Южной Кореи Юн Сок Йоля / © Getty Images

Тогда принцесса Уэльская блистала в платье с накидкой от Jenny Packham и тиаре «Стратморские розы» королевы-матери Елизаветы, которую никто не носил сто лет.

Белое платье с кейпом от Jenny Packham

В ноябре 2022 года в Букингемском дворце состоялся государственный банкет в честь приехавшего в Лондон президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы.

В тот вечер принцесса Уэльская появилась перед собравшимися гостями в белом платье от Jenny Packham с кейп-накидкой от одного из ее любимых брендов. На плечах наряда были вставки из кристаллов, элегантные рукава развивались до пола, а силуэт был приталенным. Обута Кейт была в туфли-лодочки от Gianvito Rossi.

Принцесса Кейт, банкет 2022 года в честь президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы / © Getty Images

Принцесса также носила тиару «Узелки любви», еще на Кэтрин был жемчужный браслет королевы Елизаветы II и серьги с жемчужными подвесками также принцессы Дианы, а в руках она держала клатч от Alexander McQueen. На платье принцессы была прикреплена брошь и лента королевского Викторианского Ордена.

Белое платье от Alexander McQueen

В 2019 году президент Трамп посещал Великобританию во время своего первого президентского срока. Тогда в его честь королева Елизавета II организовала торжественный банкет.

Герцогиня Кейт, банкет 2019 года в честь президента США Дональда Трампа / © Getty Images

Кэтрин, носившая на тот момент титул герцогини Кембриджской, появилась на нем в белом платье от Alexander McQueen, у нее на голове была тиара «Узелки любви», а в ушах серьги с сапфирами и бриллиантами из коллекции королевы-матери Елизаветы. Кейт носила Королевский викторианский орден, а также желтую ленту — королевский семейный орден, врученные ей королевой Елизаветой II.