Принцесса Уэльская на государственных банкетах: пять роскошных образов Кейт
Будущая королева-консорт Великобритании редко пропускает государственные банкеты, приуроченные к визитам первых мировых лидеров. Рассматриваем, в какие нарядах принцесса Уэльская Кейт уже появлялась на торжествах.
Золотое платье с кружевом Phillipa Lepley
На банкете в Виндзорском замке в сентябре 2025 года, который организовали в день визита президента США Дональда Трампа, принцесса Кейт появилась в золотом платье от кутюр от британского бренда Phillipa Lepley. Ничего подобного мы не видели на Кэтрин никогда ранее. Золотой — не самый топовый цвет, который носит Кэтрин и, считается, что выбрала его принцесса, чтобы потешить самолюбие Трампа, который, как известно, любит золото.
Длинное вечернее пальто, расшитое вручную золотым кружевом шантильи, надетое поверх шелкового крепового платья, принцесса Кейт дополнила атласным клатчем цвета слоновой кости с отделкой из жемчуга Anya Hindmarch и золотыми туфлями-лодочками Aquazzura, а также своей любимой тиарой «Узелки любви».
Красное платье с кейпом от Givenchy
В июле 2025 года Кейт и Уильям Уэльские посетили государственный банкет в честь визита президентской четы Франции — Эммануэля и Брижит Макрон.
Тогда для вечера Кэтрин выбрала красное макси-платье, созданное Сарой Бертон для Givenchy с кейпом и струящимся подолом. В руках у принцессы Уэльской был небольшой клатч от Givenchy, а вечерний образ дополняли серьги-люстры Greville, любимая тиара «Узелки любви», принадлежавшая когда-то другой принцессе Уэльской — Диане (леди Ди не любила эту тиару, так как ее сильно раздражал звук цокающих на тиаре жемчужных подвесок), и еще Кейт носила Орден королевской семьи.
Платье с накидкой от Jenny Packham
В ноябре 2023 года Кэтрин посещала банкет в Букингемском дворце, когда королевская семья принимала в гостях президента Южной Кореи Юн Сок Йоля во время государственного визита в Великобританию.
Тогда принцесса Уэльская блистала в платье с накидкой от Jenny Packham и тиаре «Стратморские розы» королевы-матери Елизаветы, которую никто не носил сто лет.
Белое платье с кейпом от Jenny Packham
В ноябре 2022 года в Букингемском дворце состоялся государственный банкет в честь приехавшего в Лондон президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы.
В тот вечер принцесса Уэльская появилась перед собравшимися гостями в белом платье от Jenny Packham с кейп-накидкой от одного из ее любимых брендов. На плечах наряда были вставки из кристаллов, элегантные рукава развивались до пола, а силуэт был приталенным. Обута Кейт была в туфли-лодочки от Gianvito Rossi.
Принцесса также носила тиару «Узелки любви», еще на Кэтрин был жемчужный браслет королевы Елизаветы II и серьги с жемчужными подвесками также принцессы Дианы, а в руках она держала клатч от Alexander McQueen. На платье принцессы была прикреплена брошь и лента королевского Викторианского Ордена.
Белое платье от Alexander McQueen
В 2019 году президент Трамп посещал Великобританию во время своего первого президентского срока. Тогда в его честь королева Елизавета II организовала торжественный банкет.
Кэтрин, носившая на тот момент титул герцогини Кембриджской, появилась на нем в белом платье от Alexander McQueen, у нее на голове была тиара «Узелки любви», а в ушах серьги с сапфирами и бриллиантами из коллекции королевы-матери Елизаветы. Кейт носила Королевский викторианский орден, а также желтую ленту — королевский семейный орден, врученные ей королевой Елизаветой II.