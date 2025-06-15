Принцесса Уэльская в брючных костюмах: шесть стильных образов будущей королевы

Принцесса Уэльская / © Getty Images

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Эксперты говорят, что все дело в изменившемся статусе Кейт, который сменился с герцогини Кембриджской на принцессу Уэльскую с момента смерти королевы Елизаветы II и восшествия на престол короля Чарльза III.

Стилисты Кэтрин подбирают ей эффектные деловые луки в брючных костюмах, которые прекрасно соответствуют ее будущей роли королевы-консорта.

Оливковый костюм от Виктории Бекхэм

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса приехала на церемонию British Fashion Council British Design в мае 2025 года, чтобы вручить премию королевы Елизаветы II и была одета в оливковый брючный костюм Victoria Beckham. Строгий ансамбль состоял из удлиненного однобортного жакета и широких брюк с характерной отделкой накладных карманов — эффектный и в то же время элегантный выбор. Под жакет она надела белую блузку с рюшами от Knatchbull и обута туфли-лодочки из кожи от Ralph Laur.

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Нежная пастель от Alexander McQueen

Принцесса Уэльская / © Getty Images

В мае 2023 года для посещения Музея подкидышей, принцесса Уэльская выбрала пастельно-розовый костюм-двойку от Alexander McQueen, состоящем из однобортного пиджака и брюк-сигарет для встречи с Королевским фондом Центра раннего детства. Принцесса дополнила лук блузкой в тон, белым кожаным поясом с жемчужинами от Camilla Elphick и белыми туфлями Gianvito Rossi.

Смелый красный Alexander McQueen

Принцесса Уэльская и принц Уильям / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские в январе 2023 года посетили прием в лондонской штаб-квартире BAFTA, где Кэтрин произнесла речь в честь запуска ее амбициозной кампании, направленной на повышение внимания к развитию детей в раннем возрасте. На публике в тот день принцесса появилась в красном брючном костюме от Alexander McQueen, в красных замшевых лодочках от Gianvito Rossi и с клатчем в тон от Miu Miu, дополниа образ серьгами-висюльками от Chalk Jewellery.

Яркий фиолетовый от Emilia Wickstead

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Ярких оттенков в гардеробе принцессы Уэльской стало так много, что только и успевай рассматривать ее образы. Этот фиолетовый костюм от Emilia Wickstead принцесса носила уже дважды. Первый раз в сентябре 2021 года во время визита в Лондондерри, а затем в 2023 году на первом Национальном симпозиуме «Формируя нас» в Музее дизайна в Лондоне. Костюм состоит из двубортного пиджака и прямых брюк.

Нежный белый от Alexander McQueen

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Белый костюм Кейт от Alexander McQueen — прекрасный пример ее приверженности элегантному стилю. Впервые она надела этот наряд на Играх Содружества в августе 2022 года. А позднее появилась в нем на чемпионате мира по регби 2023 года, где сменила брюки-сигареты на клеш.

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Стильная полоска Holland Cooper

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Кейт выглядела безупречно стильно в двубортном костюме в тонкую полоску от Holland Cooper, когда посещала среднюю школу Фицалан, отмечая начало Месяца афроамериканской истории 3 октября 2023 года в Кардиффе, в Уэльсе. Она сочетала его с белой блузкой и замшевыми синими туфлями-лодочками на каблуках.